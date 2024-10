Una jodida misión para Emir Félix: deskirchnerizar al PJ de Mendoza sin que se note demasiado

Omar y Emir Félix.jpg Los hermanos sanrafaelinos Omar y Emir Félix.

En ambos casos estos peronistas no kirchneristas fueron toros en sus rodeos, pero nunca llegaron a ser torazos en rodeo ajeno. Traducido: nunca lograron impacto provincial.

El padre de ambos Félix, de nombre Chafí y descendiente de sirios, referente del peronismo en los '70 y '80, ya había estado en tres ocasiones al frente de la comuna sanrafaelina, lo que ratifica la fuerte influencia de ese apellido en la tierra de los "álamos talados" que noveló Abelardo Arias.

Emir, que en diciembre pasado le entregó el poder comunal a Omar, había desistido meses antes de aceptar una candidatura a gobernador de Mendoza, un hierro caliente que en 2023 nadie quería agarrar porque todos se olían que al peronismo le iba a ir muy mal. Sin embargo, la razón que esgrimió Emir era de peso: estaba saliendo de una crisis de salud por la enfermedad crónica suprarrenal que padece.

"El peronismo nos ha dado mucho y no lo podemos dejar", admite hoy Emir, quien lamenta que se haya hablado del fin del peronismo. Cree que los partidos tradicionales son los que han venido sosteniendo el sistema democrático en la Argentina, pero reconoce que el peronismo debe ponerse a tono con los nuevos tiempos manteniendo su mirada social, sin descartar la autocrítica.

►TE PUEDE INTERESAR: Inefable Hebe Casado, una vicegobernadora con traje de amianto

Omar y Emir Félix.jpg Los hermanos Félix pisan fuerte en San Rafael pero hasta ahora no han tenido proyección provincial.

En otras ocasiones nos hemos preguntado en esta columna sobre las posibles razones que han imposibilitado a los hermanos Félix tener una proyección provincial siendo que en San Rafael nadie ha podido hacerles roncha a Emir y Omar.

En marzo de 2023, por ejemplo, nos preguntábamos: "¿Será ausencia de carisma? ¿Les faltará relato? ¿Se quedaron en el tiempo? ¿Será que la localía y la comodidad de tener todo bajo control les impide transmitir liderazgo en otros puntos de la provincia, sobre todo en el Gran Mendoza?".

Quizás la llegada de Emir Félix a la presidencia del PJ provincial permita darle a ese partido un nuevo enfoque para volver a mostrar un peronismo más consustanciado con las necesidades de la Provincia y con ciertos estilos de "lo mendocino"" y no con las preocupaciones del Instituto Patria ni con los entreveros judiciales de Cristina Kirchner.

¿Volverá el PJ de Mendoza a conectar con la clase media de Mendoza de la que se desconectó desde que el kirchnerismo cristinista-camporista copó el peronismo provincial con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza? ¿Recuperará el PJ el voto de los socialmente menos favorecidos quienes se cansaron de no poder avanzar con el populismo y decidieron apoyar a Javier Milei y su propuesta antipolítica?

El cristinismo nunca prendió en Mendoza. Los hermanos Félix nunca fueron kirchneristas de carnet, pero tampoco sacaron los pies del plato. Alguna vez llegaron a decir que les hacía ruido el camporismo. No obstante, ahora están a favor de que vuelvan al seno partidario los peronistas que se fueron con Omar De Marchi en las últimas elecciones para gobernador, en especial los ex intendentes Roberto Righi y Jorge Giménez.

►TE PUEDE INTERESAR: Buenismo y pobrismo en el imaginario peronista de Mendoza y del país

Emir y Omar son portadores del gen peronista que, entre otras cosas, manda cuadrarse ante la autoridad partidaria. Sin embargo, el hermano Omar se permitió frases como ésta: "nunca nos hemos colgado de los pantalones de Néstor ni de Perón ni tampoco de las polleras de Cristina ni de Evita".

Esos ramalazos de singularidad "marca Félix" son los que Emir tratará -suponemos- de recorrer como presidente partidario. La clave pasa por devolverle al PJ provincial su tono mendocino. ¡Ojo! porque la reaparición de Cristina Kirchner en la escena partidaria para hacerse cargo del PJ nacional, seguramente le complicará al sanrafaelino parte de sus proyectos.

Una tarea nada fácil ya que Emir no llegará con las manos totalmente desatadas. Ocurre que en el acuerdo de unidad del PJ mendocino -que deberá corroborarse el 1 de diciembre en la interna partidaria- seguirán estando los kirchneristas, quienes no son de retirarse con docilidad. No es que Emir ha ganado una interna y va a entrar pisando firme.

Ello seguramente obligará al menor de los Félix a tener que medir muy bien los "tempos" para empezar a deskirchnerizar al peronismo mendocino sin que, por ahora, se note demasiado.