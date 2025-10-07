Javier Milei instruyó a Cancillería para que active los trámites de extradición de Fred Machado

tuit oficina del presidente

Avanza la extradición de Fred Machado

El presidente instruyó a “la Cancillería, a la Secretaria Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la ley”.

Este mismo martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, en fallo unánime, habilitar la extradición del empresario patagónico a Estados Unidos.

La resolución judicial se conoció al mediodía a través de la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti.

El caso de Fred Machado involucró al diputado nacional oficialista José Luis Espert, quien primero renunció a la candidatura para las elecciones del 26 de octubre y luego a la presidencia de la Comisión de Prespuesto de la Cámara Baja.

Noticia en desarrollo.