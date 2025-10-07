Inicio Política Javier Milei
Javier Milei instruyó a Cancillería para que active los trámites de extradición de Fred Machado

Ya comenzaron los procedimientos administrativos para que Federico Marchado sea extraditado a Estados Unidos

Por UNO
Javier Milei ordenó a los organismos correspondientes que inicien los trámites de extradición de Fred Machado.

El gobierno nacional anunció este martes que por orden del presidente Javier Milei inició los pasos administrativos y diplomáticos para la extradición del empresario Federico Fred Machado, después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró “procedente” ese proceso.

“Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico”, indicó Presidencia en un comunicado.

El Gobierno “ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”, indicó la administración de Javier Milei.

tuit oficina del presidente

Avanza la extradición de Fred Machado

El presidente instruyó a “la Cancillería, a la Secretaria Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la ley”.

Este mismo martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, en fallo unánime, habilitar la extradición del empresario patagónico a Estados Unidos.

La resolución judicial se conoció al mediodía a través de la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti.

El caso de Fred Machado involucró al diputado nacional oficialista José Luis Espert, quien primero renunció a la candidatura para las elecciones del 26 de octubre y luego a la presidencia de la Comisión de Prespuesto de la Cámara Baja.

Noticia en desarrollo.

