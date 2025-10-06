Maria Eugenia Vidal ratificó el respaldo del PRO a Milei pero avisó que no piensan igual en todo

Vidal en Nihuil María Eugenia Vidal salió a resaltar que Mauricio Macri respaldó a la gestión de Javier Milei "sin especular".

Y en el acto -rápida de reflejos- acotó: "Que apoyemos lo que está bien no significa que dejamos de ser quienes somos y nosotros tenemos diferencias con La Libertad Avanza", casi como para recordarles a los libertarios que daban por muerto al PRO, que no sólo no lo está, sino que deberían tratarlos a sus miembros con más respeto ahora que los necesitan.

Entre los ejes de gestión que los diferencian resaltó la obra pública. "Nosotros creemos que puede hacerse sin corrupción y que hay obra pública que puede hacer el privado".

"Yo creo que se puede tener equilibrio fiscal pero poniendo como prioridad a los jubilados y a los discapacitados, antes que a las empresas públicas", dijo con referencia los vetos presidenciales a la ley de emergencia en discapacidad y al aumento a los jubilados.

"Espert hizo lo que tenía que hacer"

"No había otro camino que ese, Espert hizo lo que tenía que hacer", respondió sin titubear cuando se le consultó sobre la decisión de su par José Luis Espert, que no sólo renunció a su candidatura en la lista de La Libertad Avanza, sino que también este lunes renunció a la presidencia de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

jose luis espert Para María Eugenia Vidal, la decisión de José Luis Espert de renunciar a su candidatura a diputado nacional por la Libertad Avanza fue acertada. Foto: Noticias Argentinas

Sin embargo se guardó la definició de si apoyaría un proceso de remoción de Espert que está alentando -entre otros- el radical Facundo Manes. Recordó que el diputado mileísta termina su mandato el 10 de diciembre y que el proceso de remoción podría tardar más tiempo que el que efectivamente le queda en su banca.

"Que el kirchnerismo sea corrupto no justifica que otras fuerzas lo sean"

Con referencia al revés que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en Buenos Aires, y ante la consulta de si el votante bonaerense le perdona al kirchnerismo los casos de corrupción que involucran a sus referentes, como es el caso de la misma Cristina Kirchner, María Eugenia Vidal le apuntó a la responsabilidad que le cabe a los dirigentes políticos.

"Más que echarle la culpa a la gente, la política se tiene que hacer cargo de qué quiere representar. Está claro que el kirchnerismo está lleno de personas que cometieron delitos. Y que incluso son tan caraduras que acusan a otros cuando han cometido los peores delitos. Pero eso no exime de que todos aquellos que nos propusimos como un cambio tenemos la responsabilidad moral de representar a ese cambio. Que el kirchnerismo sea corrupto no justifica que otras fuerzas lo sean", definió.