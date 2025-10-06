Inicio Política María Eugenia Vidal
Maria Eugenia Vidal ratificó el respaldo del PRO a Milei pero avisó que no piensan igual en todo

La diputada del PRO llegó a Mendoza a respaldar a sus candidatos en el frente Provincias Unidas y reafirmó que Macri siempre tuvo vocación de apoyar a Milei

María Eugenia Vidal llegó a Mendoza a respaldar a sus candidatos del PRO y se encargó de marcar que Mauricio Macri siempre estuvo dispuesto a respaldar a Javier Milei, aunque avisó que tienen diferencias. 

La ex gobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional María Eugenia Vidal llegó a Mendoza en modo campaña electoral.

Vino a respaldar a los candidatos del PRO, que en esta elección van en el frente de Provincias Unidas, y en su paso por Radio Nihuil remarcó que Mauricio Macri siempre tuvo la vocación de respaldar a Javier Milei, aunque no se privó de marcar diferencias con la gestión libertaria.

"Mauricio siempre tuvo una vocación de ayudar a este gobierno desde el primer momento y lo hizo de una manera desinteresada, sin especular", dijo en el programa Días distintos. Y enumeró que su partido acompañó "la Ley bases, además de otras tantas reformas que pidió el presidente y que eran importantes para bajar la inflación en el primer año como leyes de seguridad que pidió la ministra Bullrich, que eran necesarias para ordenar la calle".

María Eugenia Vidal salió a resaltar que Mauricio Macri respaldó a la gestión de Javier Milei "sin especular".

Y en el acto -rápida de reflejos- acotó: "Que apoyemos lo que está bien no significa que dejamos de ser quienes somos y nosotros tenemos diferencias con La Libertad Avanza", casi como para recordarles a los libertarios que daban por muerto al PRO, que no sólo no lo está, sino que deberían tratarlos a sus miembros con más respeto ahora que los necesitan.

Entre los ejes de gestión que los diferencian resaltó la obra pública. "Nosotros creemos que puede hacerse sin corrupción y que hay obra pública que puede hacer el privado".

"Yo creo que se puede tener equilibrio fiscal pero poniendo como prioridad a los jubilados y a los discapacitados, antes que a las empresas públicas", dijo con referencia los vetos presidenciales a la ley de emergencia en discapacidad y al aumento a los jubilados.

"Espert hizo lo que tenía que hacer"

"No había otro camino que ese, Espert hizo lo que tenía que hacer", respondió sin titubear cuando se le consultó sobre la decisión de su par José Luis Espert, que no sólo renunció a su candidatura en la lista de La Libertad Avanza, sino que también este lunes renunció a la presidencia de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Para María Eugenia Vidal, la decisión de José Luis Espert de renunciar a su candidatura a diputado nacional por la Libertad Avanza fue acertada.

Sin embargo se guardó la definició de si apoyaría un proceso de remoción de Espert que está alentando -entre otros- el radical Facundo Manes. Recordó que el diputado mileísta termina su mandato el 10 de diciembre y que el proceso de remoción podría tardar más tiempo que el que efectivamente le queda en su banca.

"Que el kirchnerismo sea corrupto no justifica que otras fuerzas lo sean"

Con referencia al revés que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en Buenos Aires, y ante la consulta de si el votante bonaerense le perdona al kirchnerismo los casos de corrupción que involucran a sus referentes, como es el caso de la misma Cristina Kirchner, María Eugenia Vidal le apuntó a la responsabilidad que le cabe a los dirigentes políticos.

"Más que echarle la culpa a la gente, la política se tiene que hacer cargo de qué quiere representar. Está claro que el kirchnerismo está lleno de personas que cometieron delitos. Y que incluso son tan caraduras que acusan a otros cuando han cometido los peores delitos. Pero eso no exime de que todos aquellos que nos propusimos como un cambio tenemos la responsabilidad moral de representar a ese cambio. Que el kirchnerismo sea corrupto no justifica que otras fuerzas lo sean", definió.

