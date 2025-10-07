Tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, la fiscal federal electoral Laura Roteta, dictaminó que debe ser Karen Reichardt quien encabece la lista de diputados de la alianza La Libertad Avanza en dicho distrito y no Diego Santilli, tal y como era voluntad del oficialismo.
La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de LLA en Buenos Aires
Reichardt acompañaba a José Luis Espert como segunda diputada y cuando este renunció, LLA dispuso que lo reemplazará Santilli. Pero la fiscalía no lo avaló