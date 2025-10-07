Inicio Política La Libertad Avanza
Elecciones 2025

La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de LLA en Buenos Aires

Reichardt acompañaba a José Luis Espert como segunda diputada y cuando este renunció, LLA dispuso que lo reemplazará Santilli. Pero la fiscalía no lo avaló

Por UNO
Javier Milei y la candidata a diputada por LLA

Javier Milei y la candidata a diputada por LLA, Karen Reichardt. 

Tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, la fiscal federal electoral Laura Roteta, dictaminó que debe ser Karen Reichardt quien encabece la lista de diputados de la alianza La Libertad Avanza en dicho distrito y no Diego Santilli, tal y como era voluntad del oficialismo.

De todas maneras, la determinación de la fiscal no es vinculante, sino que quien decidirá es el juez Alejo Ramos Padilla.

Diego Santilli Boleta Elecciones
La Libertad Avanza anunci&oacute; que ser&iacute;a Diego Santilli el reemplazante de Jos&eacute; Luis Espert pero la Fiscal&iacute;a no lo aval&oacute;.

La Libertad Avanza anunció que sería Diego Santilli el reemplazante de José Luis Espert pero la Fiscalía no lo avaló.

Qué pasará con la propuesta de Santilli

Luego de la salida de Espert, La Libertad Avanza había dispuesto que Diego Santilli (candidato en tercer lugar) fuese el primer candidato, amparándose en la ley de Paridad de Género.

Pero el fundamento de la fiscal Roteta fue que las medidas de acción afirmativa, destinadas a asegurar una representación política equitativa para las mujeres, no deben interpretarse de manera que resulten perjudiciales para el grupo que buscan proteger.

Por esto la determinación de la fiscal de confirmar a Reichardt como la que debe ascender del segundo al primer lugar de la lista, y que el resto de los candidatos hagan lo propio con sus posiciones.

Ahora hay que esperar lo que determine Ramos Padilla.

Temas relacionados:

Te puede interesar