La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de LLA en Buenos Aires

Pero el fundamento de la fiscal Roteta fue que las medidas de acción afirmativa, destinadas a asegurar una representación política equitativa para las mujeres, no deben interpretarse de manera que resulten perjudiciales para el grupo que buscan proteger.

Por esto la determinación de la fiscal de confirmar a Reichardt como la que debe ascender del segundo al primer lugar de la lista, y que el resto de los candidatos hagan lo propio con sus posiciones.

Ahora hay que esperar lo que determine Ramos Padilla.