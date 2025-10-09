Inicio Farándula China Suárez
Polémica

El reencuentro de la China Suárez con sus hijos tras dejarlos solos en Turquía: las fotos

La China Suárez regresó a Estambul luego de viajar con Mauro Icardi a España. ¿Qué pasó con sus tres hijos?

La China Suárez volvió a Estambul y se reencontró con sus hijos.

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía luego de su escapada a Madrid sin la compañía de Rufina, Amancio, y Magnolia, hijos de la actriz.

Por motivos laborales, la China Suárez y Mauro Icardi viajaron a España y fueron de lo más criticados y cuestionados, en especial luego de la noticia que dieron en Intrusos.

Paula Varela reveló que antes del viaje de la China, regresaron a Estambul Magnolia y Amancio Vicuña tras quedarse unos días en Argentina junto a Benjamín Vicuña. Los pequeños viajaron con una empleada de la pareja quien además los habría cuidado mientras la China Suárez y Mauro Icardi estaban en Madrid.

china suarez hijo estambul
La primera foto de la China Su&aacute;rez de regreso en Estambul.

Luego de la polémica que generó por dejar a sus hijos en Turquía, la China Suárez regresó a Estambul y mostró cómo fue el reenuentro con uno de sus pequeños. La top subió una foto de Amancio haciendo su tarea y agregó un emoji de corazón.

Escándalo por el viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Madrid

Fue el mismo Mauro Icardi el primero en mostrar imágenes desde España posando de espaldas en toalla en la lujosa suite del hotel Ritz de Madrid.

A diferencia del resto de sus posteos, Mauro Icardi fue de lo más criticado por viajar en pleno torneo. Los hinchas del Galatasaray lo llenaron de comentarios como "No es el momento de que viajes", "No podés abandonar tu entrenamiento", "Queremos ver al viejo Mauro Icardi", entre otros.

Además, la China Suárez redobló la apuesta y en el medio de todas las repercusiones publicó un álbum de fotos presumiendo sus looks.

china mauro madrid hijos
La furia de los hinchas por el viaje de Mauro Icardi y la China Su&aacute;rez a Madrid.

Mostrando su faceta más canchera, la top arasó con unos pantalones de jeans baggy ultra tiro bajo combinándolos con calzoncillos a la vista, musculosa blanca y cartera de colección Chanel.

