El reencuentro de la China Suárez con sus hijos tras dejarlos solos en Turquía: las fotos

china suarez hijo estambul La primera foto de la China Suárez de regreso en Estambul.

Luego de la polémica que generó por dejar a sus hijos en Turquía, la China Suárez regresó a Estambul y mostró cómo fue el reenuentro con uno de sus pequeños. La top subió una foto de Amancio haciendo su tarea y agregó un emoji de corazón.

Escándalo por el viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Madrid

Fue el mismo Mauro Icardi el primero en mostrar imágenes desde España posando de espaldas en toalla en la lujosa suite del hotel Ritz de Madrid.

A diferencia del resto de sus posteos, Mauro Icardi fue de lo más criticado por viajar en pleno torneo. Los hinchas del Galatasaray lo llenaron de comentarios como "No es el momento de que viajes", "No podés abandonar tu entrenamiento", "Queremos ver al viejo Mauro Icardi", entre otros.

Además, la China Suárez redobló la apuesta y en el medio de todas las repercusiones publicó un álbum de fotos presumiendo sus looks.

china mauro madrid hijos La furia de los hinchas por el viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Madrid.

Mostrando su faceta más canchera, la top arasó con unos pantalones de jeans baggy ultra tiro bajo combinándolos con calzoncillos a la vista, musculosa blanca y cartera de colección Chanel.