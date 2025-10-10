¿Y Wanda? El dineral que gastó Mauro Icardi en el viaje a Madrid con la China Suárez

Lejos de recibir elogios por parte de sus fans, el futbolista fue de lo más cuestionado por haber viajado y no estar entrenando junto a su equipo. "No es el momento de que viajes", "No podés abandonar tu entrenamiento", "Queremos ver al viejo Mauro Icardi", escribieron furiosos.

Cuánto salió el viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a España

Desde Madrid, el periodista español Roberto Antolín reveló todas las intimidades de los días de la pareja en la ciudad y hasta la millonaria suma que gastó el futbolista.

Según explicó en comunicación con Juan Etchegoyen, Mauro Icardi y la China Suárez se hospedaron en una suite de tres mil euros la noche en el prestigioso Hotel Rits, favorito del jet set y la realeza europea. "Es una suite para tres personas, porque el peluquero también se alojó ahí. Tiene 78 metros cuadrados", describió.

china mauro madrid hijos El costoso viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Madrid.

Además, dio detalles de las salidas gastronómicas del trío por Madrid. “Son tres comensales, hay que recordar, la cuenta salió acerca de unos cuatrocientos euros. No es caro. Para ser un restaurante de ese calado, tres comensales, no es nada caro. Cuatrocientos euros pagó la cuenta, es lo que me dicen”, aseveró.

Mauro Icardi y la China Suárez también disfrutaron de la noche madrilense. “Ese domingo que llegaron salieron de fiesta a un boliche, llamado Discoteca Fit en la calle Princesa, en el centro de Madrid, al lado de plaza España", agregó Roberto Antolín.