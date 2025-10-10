Qué pasó entre Morena Rial y la mamá de Ayelén Paleo en el penal

morena rial en el penal Morena Rial y Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, juntas en el mismo penal.

“Se dieron fuerzas mutuamente y compartieron sus experiencias personales”, relató Etchegoyen quien explicó que fue Elizabeth Rodrigo la primera en acercarse y darle palabras de aliento a Morena Rial.

Preocupación por la salud de Morena Rial

El abogado Alejandro Cipolla visitó Mujeres Argentinas y se mostró muy preocupado al conocer los resultados del informe médico que hicieron los especialistas del centro penitenciario.

“Arrepentida no podemos decir, porque volvemos a reiterar que ella tiene una patología psiquiátrica que le genera una personalidad autodestructiva”, explicó. “Está quebrada, sí, es obvio", agregó.

“Esto ya ha sido comprobado por personal del servicio penitenciario, que se mantiene dentro de un informe reservado. Solo repito palabras que ya se dieron a conocer en la prensa”, siguió sobre el impactante diagnóstico.

Cómo fue la detención de Morena Rial

En SQP, Yanina Latorre reveló datos desconocidos sobre la detención de Morena Rial. "El viernes ya había salido el pedido de detención, la jueza lo pidió por incumplimiento, inclusive en un momento, la apuran y le dicen que se tiene que presentar cada quince días, no una vez por mes ¡Pero ella va algunas veces y desaparece! Ya sabemos la vida que tiene. La jueza tuvo el detalle que la detención no sea con el hijito presente, fue en Caballito, en la casa de alguien que ella estaba de visita. Ahí la esposaron y se la llevaron”, explicó.

“Recordémosle a la gente que ella está procesada por dos robos, donde primero la metieron presa y después la excarcelaron con condiciones. Tenía que presentarse regularmente en el juzgado, tenía que hacer terapia y buscara un trabajo. Al principio ella no hizo nada de todo esto, lo tenía a Burlando, de hecho ella le hecha la culpa a él, tienen un quilombo, ahí le ponen a Miguel Ángel Pierri como abogado e hizo una terapia y se presentó algunas veces como correspondía", siguió enumerando los requisitos que la hija de Jorge Rial no cumplió.