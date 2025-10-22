Confirman que Wanda Nara le escribió a otros hombres además de Enzo Fernández: ¿quiénes son?

"Se ve que estaba en crisis con Mauro Icardi y entro como en un brote. Le escribió a otros hombres millonarios", dijo la panelista quien además, dio detalles del enojo de Valentina Cervantes con Wanda Nara.

El mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández

Según explicó Yanina Latorre, fue la misma Valentina Cervantes quien les contó a otras mujeres de futbolistas el polémico accionar de Wanda Nara.

"Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito”, explicó.

“Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, escribime si querés’. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan", siguió especificando el contenido del mensaje que desató el escándalo.

Polemica por el look de Wanda Nara

Semanas antes al debut de Masterchef Celebrity, Wanda Nara asistió a los Premios Martín Fierro por su trabajo en Bake Off Famosos, y causó revuelo con su atuendo.

Wanda Nara se la jugó al máximo con un audaz vestido de transparencias de enacaje negro y mega escote en la espalda, dejando a la vista su ropa interior.

Wanda Nara se robó la atención y fue centro de todas las miradas con los looks que eligió para los Premios Martín Fierro 2025.

wanda nara vestido encaje martin fierro El atrevido look de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro.

En Sávese Quien Pueda, Yanina Latorre y el diseñador César Juricich, analizaron las elecciones de Wanda Nara y no se guardaron nada.

"Hay estilos de mujeres que no son para todos los estilos de prenda. No todas las tendencias son para todo tipo de cuerpo, ni todas las edades ni todo tipo de piel", arrancó el diseñador. "Ese es de Pellegrini, un vestido totalmente desnudo, solamente tiene tazas en las lolas con un escote que llega prácticamente a la raya de la cola, se ve tanga que tiene cristales. El vestido es de encaje como una cuerina bordada, es divino el género pero es un poco osado", siguió.

"No lo hubiese puesto tan escotado en la espalda. Ella tiene un cuerpo muy voluptuoso. Se puede ir sexy y elegante. El hilo es tan delgado que pasas de lo llamativo a lo vulgar en un segundo", agregó César sobre la atrevida elección de Wanda Nara.