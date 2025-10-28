Un hombre está grave tras dispararse 3 veces en un juzgado de Familia

Un hombre de 48 años quedó en gravísimo estado de salud luego de dispararse tres veces a sí mismo, en medio de una negociación en un juzgado de Familia de Rivadavia. Al parecer se había atrincherado con el arma con la que terminó autolesionándose.
Según lo que pudo confirmar Diario UNO, el hecho ocurrió al medio día en ese tribunal de Familia de calle Lavalle al 720, de Rivadavia.
Aún no está claro qué era lo que reclamaba, pero sí trascendió que se atrincheró amenazando con lesionarse y luego sacó de su ropa un revólver calibre 22 que llevaba escondido y comenzó una negociación con la policía.
Pese a los distintos intentos por convencerlo de que depusiera su actitud, esa negociación falló y el hombre terminó disparándose 3 veces. En principio se habría provocado lesiones en la cabeza por lo que de inmediato fue hospitalizado y derivado en código rojo al Hospital Central.
Noticia en desarrollo.