Nueva York en la década del 50. Ese fue el escenario para una historia de amor tóxico y violencia de género que protagonizó un abogado y que se convirtió en uno de los escándalos judiciales más impactantes de la historia de Estados Unidos.
El abogado que pagó a sicarios para que dejen ciega a su pareja, fue preso 14 años y después se casó con ella
Burt Pugach, un ambicioso abogado de 32 años, vio su mundo derrumbarse cuando Linda Riss, una secretaria de 22 años de belleza deslumbrante, descubrió su doble vida. Casado con Francine y padre de una hija discapacitada, había falsificado documentos de divorcio para conquistarla.
Pero la obsesión de Burt Pugach estalló. "Si no puedo tenerte, nadie más te tendrá, y cuando termine contigo, nadie querrá tocarte", le advirtió por teléfono. Linda Riss denunció las amenazas a la policía de Estados Unidos, pero no actuaron. Y fue demasiado tarde.
Violencia de género y brutal ataque del abogado
Al saber del compromiso de su expareja Linda Riss con otro hombre, el abogado reclutó a tres sicarios. El 14 de junio de 1959, cuando la mujer abrió la puerta de su departamento esperando un regalo de compromiso, le lanzaron soda cáustica en la cara. El ácido corrosivo la cegó en un ojo, dejó casi ciego el otro, quemó su cabello y desfiguró su rostro para siempre.
El ataque conmocionó a Estados Unidos. Burt Pugach, fingiendo inocencia, le mandó rosas y prometió regalarle un perro guía para Navidad. Pero la policía de Estados Unidos, alertada por informantes, lo acusó del violento ataque días después gracias a varias pruebas en su contra.
En un juicio que se realizó en 1961, un jurado condenó al abogado por mutilación, agresión, conspiración y allanamiento. Fue sentenciado a 30 años de prisión pero cumplió 14 de ellos y logró salir en 1974 por buena conducta.
Ya desde prisión, el abogado bombardeó a Linda Riss con cartas apasionadas: "Nadie te amará como yo". Ella, aislada por su discapacidad, cedió. Burt Pugach se terminó divorciando de verdad y le propuso matrimonio en un programa de TV en vivo una vez que recuperó su libertad. Se casaron en noviembre de 1974 en una ceremonia discreta.