abogado Burt Pugach 2 El abogado que se volvió a casar tras el ataque de violencia de género.

Violencia de género y brutal ataque del abogado

Al saber del compromiso de su expareja Linda Riss con otro hombre, el abogado reclutó a tres sicarios. El 14 de junio de 1959, cuando la mujer abrió la puerta de su departamento esperando un regalo de compromiso, le lanzaron soda cáustica en la cara. El ácido corrosivo la cegó en un ojo, dejó casi ciego el otro, quemó su cabello y desfiguró su rostro para siempre.

El ataque conmocionó a Estados Unidos. Burt Pugach, fingiendo inocencia, le mandó rosas y prometió regalarle un perro guía para Navidad. Pero la policía de Estados Unidos, alertada por informantes, lo acusó del violento ataque días después gracias a varias pruebas en su contra.

abogado Burt Pugach 3 El abogado era una eminencia en Nueva York.

En un juicio que se realizó en 1961, un jurado condenó al abogado por mutilación, agresión, conspiración y allanamiento. Fue sentenciado a 30 años de prisión pero cumplió 14 de ellos y logró salir en 1974 por buena conducta.

Ya desde prisión, el abogado bombardeó a Linda Riss con cartas apasionadas: "Nadie te amará como yo". Ella, aislada por su discapacidad, cedió. Burt Pugach se terminó divorciando de verdad y le propuso matrimonio en un programa de TV en vivo una vez que recuperó su libertad. Se casaron en noviembre de 1974 en una ceremonia discreta.