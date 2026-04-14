Si tu hijo copia mal del pizarrón, podría tener miopía: qué hacer y a qué se debe

niña con celular y luego con anteojos La miopía en la infancia aparece como un defecto refractivo en el que la imagen se enfoca antes de la retina, algo que hace que la visión sea borrosa, entre sus principales causas se encuentra el uso de celulares.

Se cree que para el año 2050, el 40% de los niños tendrá miopía

“Mi hijo ve borroso el pizarrón”, “no llega a escribir, tarda en copiar”. Esas son algunas de las frases que más escuchan los profesionales en las consultas oftalmológicas pediátricas relacionadas con la aparición de miopías. Pues las razones no están exentas a lo que todos sabemos: uso excesivo de pantallas en niños y poca exposición al aire libre.

En la mayoría de los pacientes con esta característica en sus ojos, se evidencia desde antes de la pandemia en 2020, pero que se potenció luego de ella por una razón conocida: el uso prolongado de dispositivos digitales a corta edad, sobre todo de mano, como los celulares y las tablets.

Aunque si bien son el principal factor de riesgo porque actúan como imanes que obtienen la atención de los pequeños por muchas horas, tener uno o ambos progenitores miopes, poco tiempo al aire libre, mala iluminación ambiental o enfermedades de córnea pueden causar miopía.

niña con miopia Un control adecuado de la miopía no sólo busca frenar la progresión, sino también detectar con tiempo problemas asociados y que puedan ser más graves.

Qué es la miopía y qué hacer si tu hijo tiene

La miopía es un desenfoque ocular que hacer ver borrosos los objetos que estén lejanos, como el pizarrón y los cercanos, nítidos. Es el resultado de la interacción que hay entre la genética y el ambiente donde los antecedentes familiares, esforzar al ojo a ver de cerca y la poca exposición a la luz natural son los responsables de casos en el último tiempo.

Así que si tu hijo usa el celular durante un largo periodo de tiempo, entrecierra los ojos para ver de lejos, se acerca demasiado a libros o pantallas, tiene dolores de cabeza, fatiga visual, bajo rendimiento escolar por no ver el pizarrón y posturas anormales de la cabeza para intentar enfocar debes hacer los controles rutinarios para que le receten lentes especiales o hagan hacer ejercicios.

Lo ideal es hacerle estudios al recién nacido, a los 6 meses, al año, a los 3 y 5 años y luego de forma anual, sobre todo si hay síntomas o antecedentes familiares.