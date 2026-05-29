Recetas saludables para niños: 4 opciones dulces y saladas para toda la familia

A la hora de pensar en qué recetas preparar para los más chicos de la familia, la palabra de los nutricionistas toma cada vez más peso y buscamos opciones saludables para cubrir las necesidades nutricionales que los niños necesitan. Eso sí, es un gran desafío que sean comidas o meriendas sabrosas.
Es por eso que te dejamos cuatro opciones de recetas saludables para niños que seguro les van a encantar a toda la familia: dos comidas nutritivas y ricas para otoño, y dos postres ideales para la hora del té.
Recetas saludables para niños: opciones para el almuerzo o la cena
1. Receta para hacer caldo de huesos
Un artículo del sitio web especializado en salud Regenera Health sostiene que el caldo de huesos es una opción nutritiva y saludable que puede constribuir a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud de los huesos y articulaciones, y promover una piel más cuidada, un cabello más fuerte y unas uñas más saludables.
Ingredientes:
- Huesos de pollo o pescado
- Vegetales aromáticos: cebolla, zanahoria, apio
- Hierbas: perejil, tomillo o laurel
- Sal y pimienta, a gusto
Procedimiento:
- Primero, asa los huesos. Para eso, precalienta el horno a 180ºC y coloca los huesos en una bandeja. Ásalos durante 30 minutos, la mitad del tiempo de cada lado.
- A continuación, prepara las verduras. Mientras se asan los huesos, lava y corta en trozos grandes las cebollas, zanahorias y el apio.
- Mezcla los ingredientes en una olla grande. Coloca los huesos asados junto con los vegetales y añade las hierbas que desees. Cubre todo con agua.
- Luego, cocina a fuego lento. Lleva la olla a ebullición y luego reduce a fuego bajo. Cocina por 6 horas para que los nutrientes se liberen en el caldo.
- Al final de la cocción, retira la espuma que se forma en la superficie y añade sal y pimienta. Una vez que el caldo esté listo, retira los huesos y las verduras con un colador. Guarda el líquido en un recipiente.
- Para terminar, puedes servir el caldo de huesos con carne y verduras.
2. Receta de la tarta de brócoli
Ingredientes:
- 1 tapa para Pascualina de semillas
- 500 g de brócoli
- 2 cebollas
- 1 morrón
- 3 huevos
- 150 g de queso en hebras
- Sal y pimienta
Procedimiento:
- Primero prepara el relleno. Para eso, cocina las flores de brócoli en agua hirviendo con sal hasta que queden tiernas. Retira y corta su cocción sumergiéndolas en agua fría. Escurre bien.
- A continuación, en una sartén, dora las cebollas picadas y los morrones hasta que estén cocidos. Agrega el brócoli y saltea por unos minutos más.
- Luego, en un bol, mezcla los huevos con el queso, añade los vegetales y salpimienta.
- Por otra parte, tapiza una tartera desmontable con el disco de masa y rellena la tarta.
- Para terminar, cocina la tarta de brócoli en el horno precalentado a temperatura media durante 30 minutos. Retira, desmolda y sirve.
Recetas dulces saludables
1. Magdalenas de calabaza y cacao
Ingredientes:
- 3 cdas. de cacao en polvo
- 1/2 taza de harina de avena (110 g)
- 1/2 taza de harina de arroz (150 g)
- 1 cda. de levadura tipo Royal
- 1 cda. de bicarbonato
- 1/2 cdt de vainilla en polvo
- 1 cda. de canela
- 80 g de chocolate negro troceado o pepitas de chocolate
- Una pizca de sal
- 300 g de puré de calabaza (una calabaza pequeña asada al horno y triturada)
- 2 huevos
- 110 g de azúcar de coco (o blanco, o de caña)
- 110 g de aceite de oliva
- 2 cdas. de miel
Procedimiento:
- Primero, calienta el horno a 170 ºC. Mientras tanto, prepara un molde de magdalenas engrasándolo con aceite.
- A continuación, en un bol, mezcla los ingredientes secos, excepto el chocolate. En un bol grande, bate los ingredientes húmedos hasta que queden integrados.
- Agrega los ingredientes secos al bol de los húmedos, suma el chocolate y mezcla con una espátula para obtene runa masa homogénea.
- Luego, reparte la preparación en un molde de magdalenas, sin llenarlos hasta arriba, y hornea durante 20 minutos o hasta que estén bien doradas o, al pinchar con un cuchillo, este salga limpio.
2. Receta de galletas de avena y banana
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 1 taza de avena en hojuelas
- 2 cdas. de mantequilla de maní o almendra
- 1/4 de taza de nueces picadas
- 1 cdta. de canela en polvo
- 1/2 cdta. de esencia de vainilla
- 2 cdas. de chispas de chocolate 70% cacao (opcional)
Procedimiento:
Antes de comenzar a preparar la receta de galletas caseras, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción.
Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, machaca las bananas en un bol hasta obtener un puré suave y cremoso.
- A continuación, agrega la avena, la pasta de maní, nueces, canela y esencia de vainilla. Mezcla bien.
- Si quieres darle un toque extra a las galletas, agrega chispas de chocolate 70% cacao.
- Forma pequeñas bolitas, colócalas sobre una bandeja con papel manteca y aplástalas ligeramente con una cuchara.
- Para terminar, cocina las galletas saludables durante 12 minutos en el horno, hasta que estén doradas en los bordes.