Recetas saludables para niños: opciones para el almuerzo o la cena

1. Receta para hacer caldo de huesos

Un artículo del sitio web especializado en salud Regenera Health sostiene que el caldo de huesos es una opción nutritiva y saludable que puede constribuir a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud de los huesos y articulaciones, y promover una piel más cuidada, un cabello más fuerte y unas uñas más saludables.

Ingredientes:

Huesos de pollo o pescado

Vegetales aromáticos: cebolla, zanahoria, apio

Hierbas: perejil, tomillo o laurel

Sal y pimienta, a gusto

Procedimiento:

Primero, asa los huesos. Para eso, precalienta el horno a 180ºC y coloca los huesos en una bandeja. Ásalos durante 30 minutos, la mitad del tiempo de cada lado. A continuación, prepara las verduras. Mientras se asan los huesos, lava y corta en trozos grandes las cebollas, zanahorias y el apio. Mezcla los ingredientes en una olla grande. Coloca los huesos asados junto con los vegetales y añade las hierbas que desees. Cubre todo con agua. Luego, cocina a fuego lento. Lleva la olla a ebullición y luego reduce a fuego bajo. Cocina por 6 horas para que los nutrientes se liberen en el caldo. Al final de la cocción, retira la espuma que se forma en la superficie y añade sal y pimienta. Una vez que el caldo esté listo, retira los huesos y las verduras con un colador. Guarda el líquido en un recipiente. Para terminar, puedes servir el caldo de huesos con carne y verduras.

olla de caldo de huesos

2. Receta de la tarta de brócoli

Ingredientes:

1 tapa para Pascualina de semillas

500 g de brócoli

2 cebollas

1 morrón

3 huevos

150 g de queso en hebras

Sal y pimienta

Procedimiento:

Primero prepara el relleno. Para eso, cocina las flores de brócoli en agua hirviendo con sal hasta que queden tiernas. Retira y corta su cocción sumergiéndolas en agua fría. Escurre bien. A continuación, en una sartén, dora las cebollas picadas y los morrones hasta que estén cocidos. Agrega el brócoli y saltea por unos minutos más. Luego, en un bol, mezcla los huevos con el queso, añade los vegetales y salpimienta. Por otra parte, tapiza una tartera desmontable con el disco de masa y rellena la tarta. Para terminar, cocina la tarta de brócoli en el horno precalentado a temperatura media durante 30 minutos. Retira, desmolda y sirve.

tarta de brocoli

Recetas dulces saludables

1. Magdalenas de calabaza y cacao

Ingredientes:

3 cdas. de cacao en polvo

1/2 taza de harina de avena (110 g)

1/2 taza de harina de arroz (150 g)

1 cda. de levadura tipo Royal

1 cda. de bicarbonato

1/2 cdt de vainilla en polvo

1 cda. de canela

80 g de chocolate negro troceado o pepitas de chocolate

Una pizca de sal

300 g de puré de calabaza (una calabaza pequeña asada al horno y triturada)

2 huevos

110 g de azúcar de coco (o blanco, o de caña)

110 g de aceite de oliva

2 cdas. de miel

Procedimiento:

Primero, calienta el horno a 170 ºC. Mientras tanto, prepara un molde de magdalenas engrasándolo con aceite. A continuación, en un bol, mezcla los ingredientes secos, excepto el chocolate. En un bol grande, bate los ingredientes húmedos hasta que queden integrados. Agrega los ingredientes secos al bol de los húmedos, suma el chocolate y mezcla con una espátula para obtene runa masa homogénea. Luego, reparte la preparación en un molde de magdalenas, sin llenarlos hasta arriba, y hornea durante 20 minutos o hasta que estén bien doradas o, al pinchar con un cuchillo, este salga limpio.

magdalenas de calabaza y cacao (chocolate)

2. Receta de galletas de avena y banana

Ingredientes:

2 bananas maduras

1 taza de avena en hojuelas

2 cdas. de mantequilla de maní o almendra

1/4 de taza de nueces picadas

1 cdta. de canela en polvo

1/2 cdta. de esencia de vainilla

2 cdas. de chispas de chocolate 70% cacao (opcional)

Procedimiento:

Antes de comenzar a preparar la receta de galletas caseras, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción.

Ahora sí, sigue los pasos:

Primero, machaca las bananas en un bol hasta obtener un puré suave y cremoso.

en un bol hasta obtener un puré suave y cremoso. A continuación, agrega la avena, la pasta de maní, nueces, canela y esencia de vainilla. Mezcla bien.

Si quieres darle un toque extra a las galletas , agrega chispas de chocolate 70% cacao.

, agrega chispas de chocolate 70% cacao. Forma pequeñas bolitas, colócalas sobre una bandeja con papel manteca y aplástalas ligeramente con una cuchara.

Para terminar, cocina las galletas saludables durante 12 minutos en el horno, hasta que estén doradas en los bordes.