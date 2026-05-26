¿Qué son las napolitanas de chocolate? La receta francesa más fácil con masa de hojaldre y en 18 minutos

Para hacer esta receta en casa, lo ideal es usar una masa de hojaldre comprada. De esa manera, se ahorra mucho tiempo. Además, la calidad del chocolate es importante para que las napolitanas queden perfectas.

napolitana de chocolate (1)

Receta para hacer napolitanas de chocolate

Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para cuatro napolitanas grandes. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

1 lámina de hojaldre rectangular

1 tableta de chocolate negro o con leche (150 g)

1 huevo

2 cdas. de azúcar (opcional)

1 cda. de agua (opcional)

Azúcar glas (opcional)

napolitana de chocolate (2)

Cómo hacer napolitanas de chocolate: la receta francesa, paso a paso

Antes de comenzar con la receta, precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo. Ahora sí, sigue los pasos: