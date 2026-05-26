¿Qué son las napolitanas de chocolate? La receta francesa más fácil con masa de hojaldre y en 18 minutos

Las napolitanas de chocolate son una de las recetas francesas más típicas para el desayuno o la merienda. Se trata de dulces de hojaldre rellenos de chocolate, enrollados y horneados que son el perfecto contraste entre lo crujiente y lo cremoso. Por encima, llevan un glaseado suave que los vuelve irresistibles.
Esta receta tiene sus raíces en la pastelería viennoiserie, un conjunto de productos panaderos de origen vienés que parten de la elaboración con masa hojaldrada y que se acompañan de otros ingredientes como manteca, leche, huevos, chocolate o frutos secos.
Para hacer esta receta en casa, lo ideal es usar una masa de hojaldre comprada. De esa manera, se ahorra mucho tiempo. Además, la calidad del chocolate es importante para que las napolitanas queden perfectas.
Receta para hacer napolitanas de chocolate
Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para cuatro napolitanas grandes. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1 lámina de hojaldre rectangular
- 1 tableta de chocolate negro o con leche (150 g)
- 1 huevo
- 2 cdas. de azúcar (opcional)
- 1 cda. de agua (opcional)
- Azúcar glas (opcional)
Cómo hacer napolitanas de chocolate: la receta francesa, paso a paso
Antes de comenzar con la receta, precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo. Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, extiende la lámina de hojaldre sobre la mesada y córtala en 4 rectángulos iguales.
- Luego, coloca una o dos barritas de chocolate en un extremo y enrolla el hojaldre formando un cilindro. Sella los bordes presionando suavemente.
- A continuación, coloca las napolitanas de chocolate en una bandeja para horno forrada con papel vegetal. Bate el huevo y pinta la superficie de cada napolitana.
- Mezcla el azúcar con agua y pincela las napolitanas para obtener un glaseado crujiente.
- Cocina las napolitanas de chocoloate durante 18 minutos o hasta que queden doradas y el hojaldre haya subido. Deja enfriar y espolvorea con azúcar glas.