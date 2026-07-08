Con una inversión de casi $6 millones, Fundación Grupo América impulsa proyecto de formación laboral juvenil

"En Fundación Grupo América tenemos la convicción de impulsar proyectos que, más que generar dependencia, promuevan la autonomía de las personas. Por eso, El Horno de José es una de esas iniciativas que realmente llenan el alma, porque brinda a los jóvenes la posibilidad de aprender un oficio, desarrollar sus capacidades y construir su propio futuro. Además, ver el amor y el compromiso con el que trabaja el equipo del Centro Comunitario Educativo San José nos confirmó que estábamos acompañando un proyecto con un enorme valor humano. Soy mamá de tres niñas y puedo decir, con total sinceridad, que este es el equipo que cualquier familia desearía para el cuidado y la formación de sus hijos", destacó Barbi Vila, directora de Fundación Grupo América.

La directora de Fundación Grupo América, Barbarita Vila, reafirmó el compromiso de la institución con proyectos que promueven la formación, el trabajo y la autonomía de adolescentes y jóvenes. Foto: Lucas Castro/Diario UNO

El proyecto también fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Fundación, la Congregación de San José, el equipo del Centro Comunitario Educativo San José, las familias y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que acompañará la iniciativa con capacitaciones en manipulación de alimentos.

"Quiero agradecer a Fundación Grupo América, que más allá de donar el equipamiento siempre nos brindó acompañamiento; a la Congregación de San José por confiar en esta iniciativa; a todo el equipo del Centro, que cada día pone lo mejor de sí; a las familias, por inspirarnos a seguir creciendo; y a la Municipalidad de Capital, por sumarse al proyecto con la capacitación en manipulación de alimentos. Esta cadena de solidaridad reafirma una convicción muy profunda: nadie se salva solo", expresó Ivana Ayala, directora del Centro Comunitario Educativo San José.

La formación de los jóvenes también contará con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que colaborará en el fortalecimiento de este nuevo espacio.

Con una inversión de $5.849.722,70, Fundación Grupo América, a través de Vendimia Solidaria, entregó tres heladeras verticales, un freezer horizontal, un horno pizzero, una cocina, moldes, bandejas, armarios y el equipamiento necesario para poner en marcha El Horno de José. Foto: Lucas Castro/Diario UNO

"Detrás de proyectos como El Horno de José hay un equipo de docentes y no docentes profundamente comprometido, que trabaja todos los días con amor, dedicación y vocación de servicio. Ese esfuerzo es el que hace posible que el Centro siga creciendo y ofreciendo nuevas oportunidades para sus jóvenes", afirmó Pablo Espina, secretario de Gobierno de la Ciudad de Mendoza.

Para la Congregación de San José, la puesta en marcha del taller refleja el compromiso de seguir acompañando el crecimiento integral de niños, adolescentes y jóvenes a través de la educación y el trabajo.

Representantes de la Congregación de San José realizaron la bendición de las instalaciones de El Horno de José, acompañados por autoridades de Fundación Grupo América, en el inicio de un proyecto que brindará nuevas oportunidades de formación labora Foto: Lucas Castro/Diario UNO

"Este proyecto resume la fe que vivimos como Congregación de San José: una fe que se expresa en el trabajo cotidiano, el esfuerzo y el acompañamiento de cada joven. El Horno de José encenderá nuevas oportunidades para más de 60 adolescentes y jóvenes, y eso fue posible gracias al compromiso de Fundación Grupo América, que creyó en este proyecto desde el primer momento y nos ayudó a convertir este sueño en una realidad", señaló Eduardo Francisco León "Padre Lalo" apoderado legal del Centro Educativo San José.

Más que un taller de panificación, El Horno de José representa una apuesta por el futuro. Cada jornada de capacitación será una oportunidad para que decenas de adolescentes y jóvenes desarrollen habilidades, fortalezcan su autoestima y construyan un proyecto de vida. Porque cuando una comunidad decide creer en sus jóvenes y brindarles herramientas para crecer, no solo enciende un horno: enciende oportunidades que pueden acompañarlos toda la vida.