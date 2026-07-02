Frío Cero ya entregó más de 250 bolsas de abrigo gracias a la ayuda de los mendocinos

Lavalle fue uno de los departamentos alcanzados por Frío Cero en una nueva edición de la campaña solidaria, a través de la dirección de desarrollo humano, las donaciones llegaran a quienes más lo necesitan. Foto: Diario UNO

El recorrido continuó en la Escuela Maestros Argentinos N.º 1-190 El Capacho, de San Carlos, donde estudiantes y sus familias recibieron prendas de abrigo para afrontar las bajas temperaturas. La campaña también acompañó a la Dirección de Adultos Mayores de la provincia, con entregas destinadas a sus siete macro residencias; al Refugio Azul, que brinda contención a personas en situación de calle; y al merendero Brazos Abiertos Pimpon, que asiste diariamente a más de 160 niños, niñas y adolescentes.

Cada entrega refleja una cadena de solidaridad: en Maestros Argentinos, las donaciones de cientos de mendocinos se transformaron en abrigo para quienes más lo necesitan. Foro: Diario UNO

El crecimiento de esta edición también fue posible gracias al compromiso de empresas mendocinas socialmente responsables. Entre ellas, El Rey del Papel puso a disposición todos sus puntos de venta para recibir donaciones, facilitando que cada vez más personas pudieran sumarse a esta cadena solidaria.

Detrás de cada bolsa entregada hay mucho más que ropa de abrigo. Hay familias que decidieron donar, un equipo que mantuvo un contacto personalizado con cada donante, otro que clasificó, lavó y acondicionó cada prenda, personas que coordinaron los retiros domicilio por domicilio y organizaciones que conocen las necesidades de cada comunidad para que cada aporte llegara a destino. Esa red de confianza es la que, desde hace nueve años, sostiene el espíritu de Frío Cero.

Las donaciones reunidas por Frío Cero también llegaron al Merendero Pimpon, acompañando a niñas, niños y familias durante el invierno. Foto: Diario UNO

La campaña continúa recibiendo ropa de abrigo, frazadas, mantas y calzado en buen estado para seguir acompañando a instituciones y familias durante los meses más fríos del año.

El invierno continúa y la solidaridad también. Frío Cero sigue recibiendo donaciones para acompañar a quienes más lo necesitan. Foto: Diario UNO

Las más de 250 bolsas entregadas representan mucho más que un número. Son el reflejo de una comunidad que, una vez más, eligió transformar la solidaridad en una respuesta concreta. Porque cuando Mendoza se une para ayudar, el frío puede ser intenso, pero nunca más fuerte que la voluntad de tender una mano