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Frío Cero ya entregó más de 250 bolsas de abrigo gracias a la ayuda de los mendocinos

En su 9ª edición, la campaña Frío Cero ya entregó más de 250 bolsas de abrigo gracias a las donaciones solidarias de cientos de mendocinos

Alejandra Molina
Por Alejandra Molina [email protected]
Un total de 250 bolsas de abrigo, logradas gracias a la solidaridad de los mendocinos que dijeron presente para ayudar a quienes más lo necesitanEl recorrido de Frío Cero también llegó a personas mayores, llevando el abrigo donado por cientos de mendocinos. en los días más fríos del año.

Un total de 250 bolsas de abrigo, logradas gracias a la solidaridad de los mendocinos que dijeron presente para ayudar a quienes más lo necesitanEl recorrido de Frío Cero también llegó a personas mayores, llevando el abrigo donado por cientos de mendocinos. en los días más fríos del año.

Foto: Gentileza Adultos Mayores

El primer día de julio llegó con uno de los amaneceres más fríos del año en Mendoza. Pero mientras las bajas temperaturas se hacían sentir en toda la provincia, también volvía a hacerse visible otra realidad: la solidaridad de cientos de mendocinos que, desde fines de abril, vienen acompañando la novena edición de Frío Cero, la campaña de Fundación Grupo América que ya hizo posible la entrega de más de 250 bolsas de ropa de abrigo.

Desde hace nueve años, Frío Cero convoca a la comunidad mendocina a transformar un gesto simple en una ayuda concreta para quienes más lo necesitan. En esta edición 2026, la campaña volvió a poner en marcha una gran red solidaria que unió a organizaciones sociales, instituciones, empresas y voluntarios con un mismo objetivo: que el invierno encuentre a más personas con abrigo y contención.

En lo que va del año ya se concretaron más de 8 acciones solidarias en distintos puntos de la provincia. Una de las primeras articulaciones fue junto a Hormiguitas Solidarias, organización que desde hace más de diez años desarrolla tareas de logística solidaria y acompaña a merenderos y espacios comunitarios de Puente de Hierro. Gracias a ese trabajo conjunto, las donaciones llegaron a familias vinculadas a espacios como Rayito de Luz, Rayito de Esperanza, Pancitas Llenas y La Unión Hace la Fuerza.

Lavalle fue uno de los departamentos alcanzados por Frío Cero en una nueva edición de la campaña solidaria, a través de la dirección de desarrollo humano, las donaciones llegaran a quienes más lo necesitan.

Lavalle fue uno de los departamentos alcanzados por Frío Cero en una nueva edición de la campaña solidaria, a través de la dirección de desarrollo humano, las donaciones llegaran a quienes más lo necesitan.

El recorrido continuó en la Escuela Maestros Argentinos N.º 1-190 El Capacho, de San Carlos, donde estudiantes y sus familias recibieron prendas de abrigo para afrontar las bajas temperaturas. La campaña también acompañó a la Dirección de Adultos Mayores de la provincia, con entregas destinadas a sus siete macro residencias; al Refugio Azul, que brinda contención a personas en situación de calle; y al merendero Brazos Abiertos Pimpon, que asiste diariamente a más de 160 niños, niñas y adolescentes.

Cada entrega refleja una cadena de solidaridad: en Maestros Argentinos, las donaciones de cientos de mendocinos se transformaron en abrigo para quienes más lo necesitan.

Cada entrega refleja una cadena de solidaridad: en Maestros Argentinos, las donaciones de cientos de mendocinos se transformaron en abrigo para quienes más lo necesitan.

El crecimiento de esta edición también fue posible gracias al compromiso de empresas mendocinas socialmente responsables. Entre ellas, El Rey del Papel puso a disposición todos sus puntos de venta para recibir donaciones, facilitando que cada vez más personas pudieran sumarse a esta cadena solidaria.

Detrás de cada bolsa entregada hay mucho más que ropa de abrigo. Hay familias que decidieron donar, un equipo que mantuvo un contacto personalizado con cada donante, otro que clasificó, lavó y acondicionó cada prenda, personas que coordinaron los retiros domicilio por domicilio y organizaciones que conocen las necesidades de cada comunidad para que cada aporte llegara a destino. Esa red de confianza es la que, desde hace nueve años, sostiene el espíritu de Frío Cero.

Las donaciones reunidas por Frío Cero también llegaron al Merendero Pimpon, acompañando a niñas, niños y familias durante el invierno.

Las donaciones reunidas por Frío Cero también llegaron al Merendero Pimpon, acompañando a niñas, niños y familias durante el invierno.

La campaña continúa recibiendo ropa de abrigo, frazadas, mantas y calzado en buen estado para seguir acompañando a instituciones y familias durante los meses más fríos del año.

El invierno continúa y la solidaridad también. Frío Cero sigue recibiendo donaciones para acompañar a quienes más lo necesitan.

El invierno continúa y la solidaridad también. Frío Cero sigue recibiendo donaciones para acompañar a quienes más lo necesitan.

Las más de 250 bolsas entregadas representan mucho más que un número. Son el reflejo de una comunidad que, una vez más, eligió transformar la solidaridad en una respuesta concreta. Porque cuando Mendoza se une para ayudar, el frío puede ser intenso, pero nunca más fuerte que la voluntad de tender una mano

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