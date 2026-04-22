Preocupación en España: Lamine Yamal, lesionado en el Barcelona a 50 días del Mundial 2026

Los médicos del Barcelona entraron rápidamente y, tras unos minutos de atención, el extremo de 18 años salió por sus propios medios, aunque visiblemente afectado, sin festejar el gol y generando preocupación inmediata en el cuerpo técnico que encabeza Hansi Flick.

Según las primeras informaciones, Lamine Yamal sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda (un posible pinchazo o sobrecarga). El club aún no ha emitido un parte médico oficial, pero las imágenes han generado debate y temor entre la afición culé y de la selección española.

Esta lesión llega en un momento crítico ya que el Barcelona busca coronarse en La Liga con buen pie (le lleva 9 puntos al Real Madrid), pero sobre todo, el foco está puesto en el Mundial 2026, que se disputará en 50 días.

Embed ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



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Yamal es una de las grandes estrellas de la Selección Española y uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol mundial. Cualquier ausencia o recaída podría comprometer su participación en el torneo más importante del planeta.

Lamine Yamal lesionado a 50 días del Mundial 2026

El joven crack ya ha tenido que lidiar con molestias físicas en temporadas anteriores, lo que ha generado debates sobre la gestión de su carga de partidos. Hansi Flick y el cuerpo técnico del Barcelona suelen ser cautelosos, pero la exigencia del calendario hace que sea difícil dosificar sus minutos.

yamal 2 Flick consoló a Yamal al costado del campo de juego.

Por ahora, el parte es de precaución: se esperan pruebas médicas en las próximas horas para determinar el grado exacto de la lesión y el tiempo de recuperación. Si se confirma como una lesión de grado 1 en los isquiotibiales, podría tratarse de una baja de entre 2 y 4 semanas, aunque todo dependerá de la evolución.

La afición y los medios ya hablan de “alarma total" sobre todo de cara al Mundial ya que una lesión Grado 2 podría dejarlo afuera hasta 8 semanas y una lesión Grado 3 por más de 3 meses.