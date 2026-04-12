"Tengo un plan": la estrategia de Diego Simeone para eliminar al Barcelona en la Champions League

El primer semestre del año ha quedado marcado por los enfrentamientos que han tenidos los equipos españoles porque el conjunto del Cholo Simeone eliminó en las semifinales de la Copa del Rey al Barca ganando 4 a 0 en el partido de ida y perdiendo 3 a 0 en el de vuelta; ahora podrá hacer lo mismo en el certamen más importante de Europa.

Frente al Sevilla el entrenador argentino puso en el once inicial mayoría de jugadores suplentes; luego de la derrota manifestó: "Nosotros tenemos un plan, puede que salga bien o que salga mal, pero no me voy a mover. Tengo un plan".

Fue así que formó como titulares a varios juveniles: "Siempre digo lo mismo, para mí no hay edades. Hay jugadores que interpretan el juego y jugadores que no lo interpretan. Creo que competimos muy bien. Tuvimos una posesión más abultada de lo que me hubiese gustado que hubiésemos sido más directos. Creo que pudimos empatar".

julian-alvarez1 Julián Álvarez será titular en el conjunto de Diego Simeone.

El equipo del Cholo Simeone no ganará la Liga de España

Mientras que el Atlético de Madrid cayó por 2 a 1, el Barcelona le ganó al Espanyol por 4 a 1, por lo que alcanzó los 79 puntos. Es así que los Azulgranas están punteros y le sacaron 9 puntos al Real Madrid, quienes empataron con el Girona 1 a 1.

El Colchonero tiene 57 puntos, fruto de 17 partidos ganados, 6 empatados y 8 derrotas, por lo que se ubica en puestos de clasificación a la próxima Champions League.

Además, el Atlético de Madrid disputará la final de la Copa del Rey el sábado 18 de abril a partir de las 16 frente al Real Sociedad.