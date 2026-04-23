En qué consiste la recuperación de Lamine Yamal para que llegue al Mundial: el parte médico

El parte médico de Lamine Yamal

El Barcelona publicó en sus cuentas oficiales el parte médico de la estrella: "Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo, Lamine Yamal, sufre una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda (músculo bíceps femoral)".

Embed ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Dra1B98byZ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2026

"El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de temporada y se espera que esté disponible para el Mundial", explicaron en el esperanzador comunicado.

La lesión se produjo a 50 días de la cita máxima, con un Barcelona que lidera la liga doméstica con 82 puntos, cinco más que el Real Madrid, su más inmediato perseguidor, a quien enfrentará en la fecha 35. Por delante quedan cinco partidos:

fecha 34: (V) vs. Osasuna.

fecha 35: (L) vs. Real Madrid.

fecha 36: (V): vs. Deportivo Alavés.

fecha 37: (L): vs. Real Betis.

fecha 38: (V): vs. Valencia.

yamal 3 Lamine Yamal fue reemplazado tras el gol.

La estrategia para que Lamine Yamal juegue el Mundial

Lesionarse al ejecutar un penal es más común de lo creemos y en esta oportunidad quien ahogó el grito de gol por uno de sufrimiento fue Lamine Yamal, que salió lesionado luego de convertirlo.

El Barcelona no aclaró el grado de la lesión, pero si confirmó que no disputará ningún partido de los cinco que deben jugar en la definición de la liga española. El objetivo primordial es lograr una pronta recuperación con un objetivo claro: Lamine Yamal debe estar presente en el Mundial.

El número 10 no será operado, en cambio, tendrá por delante un tratamiento conservador lo que le permitiría llegar en buenas condiciones para la cita máxima, aunque sin el rodaje óptimo.

El debut de la Selección de España será el 15 de junio ante Cabo Verde, luego enfrentará a Arabia Saudita el 21 y cerrará su participación en el Grupo H frente a Uruguay el 26.