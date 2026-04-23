Viejo teclado, nuevo portalápices: el truco de reciclaje que te sorprenderá

El proceso es más fácil de lo que parece. Primero, hay que retirar cuidadosamente las teclas del teclado. Esto se puede hacer con un destornillador plano o una herramienta similar. Una vez separadas, se limpian para eliminar polvo o suciedad acumulada.

Luego, se necesita una base que puede ser un vaso plástico, una lata o incluso un frasco de vidrio. Las teclas se adhieren alrededor del recipiente con pegamento fuerte o silicona, formando una superficie llamativa y con textura. El resultado es un portalápices único, con un estilo tecnológico y reciclado que no pasa desapercibido.

Beneficios de reciclar un teclado de forma sustentable y decorativa

teclado viejo reciclajdo en portalapices Gracias a esta idea podrás tener un portalápices muy original.

Este tipo de ideas de reciclaje no solo ayuda a reducir residuos electrónicos, sino que también fomenta la creatividad y el consumo responsable. Los teclados contienen plástico y componentes que tardan años en degradarse, por lo que reutilizarlos es una excelente alternativa.

Además, el diseño final puede adaptarse al gusto de cada persona, se pueden combinar teclas de distintos colores, agregar luces LED o incluso pintar el recipiente base para darle un toque más personalizado y también ir armando oraciones o palabras según la letra de la tecla.

Lo cierto es que cada vez más personas buscan formas de reciclar objetos cotidianos y convertirlos en piezas útiles o decorativas. Este tipo de proyectos no requiere grandes conocimientos ni materiales costosos, lo que lo vuelve accesible para cualquiera.