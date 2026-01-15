Brasil sigue en alerta por el aumento de casos de gastroenteritis

Alerta en las playas de Brasil por aumento de casos de gastroenteritis

Diagnóstico, tratamiento y prevención

Los médicos señalan que la mayoría de los casos de gastroenteritis no requieren hospitalización y pueden tratarse con medidas básicas de atención en el hogar, como hidratación abundante, reposo y dieta blanda. Sin embargo, advierten que si aparecen signos de alarma como sangre en las heces, fiebre alta persistente o signos de deshidratación severa es imprescindible buscar atención médica urgente.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la prevención es clave para reducir la transmisión comunitaria. Entre las recomendaciones más importantes figuran:

Lavar las manos con frecuencia , especialmente antes de comer y después de usar el baño.

, especialmente antes de comer y después de usar el baño. Consumir agua potable y evitar hielo de origen desconocido.

y evitar hielo de origen desconocido. Cocinar bien los alimentos y mantenerlos refrigerados si no se consumen de inmediato.

y mantenerlos refrigerados si no se consumen de inmediato. Evitar el consumo de comida callejera en lugares donde no se garantice higiene adecuada.

Si viaja a zonas con brotes activos, extremar las medidas de higiene personal.

Impacto en turismo y servicios de salud

El aumento estacional de casos de gastroenteritis coincide con la temporada alta del turismo en Brasil, lo que preocupa a las autoridades porque puede generar saturación en hospitales y centros de atención primaria, además de afectar la experiencia de los visitantes. Especialistas en salud pública señalan que, si bien el sistema sanitario brasileño tiene experiencia en manejar picos de casos durante el verano, la combinación de temperaturas altas, grandes concentraciones de personas y viajes frecuentes puede potenciar la transmisión de enfermedades gastrointestinales.

Los servicios de salud pública han reforzado las campañas de concientización y emitido alertas en puntos turísticos clave, buscando reducir la incidencia mediante educación sanitaria y en algunos casos distribución de soluciones de rehidratación oral y asistencia básica en zonas de alta afluencia de personas.

Un patrón que se repite cada año

Los expertos recuerdan que este fenómeno no es exclusivo de 2026: el incremento de casos de gastroenteritis en verano es una constante en Brasil, observada año tras año. Por eso, hacen hincapié en la importancia de mantener protocolos de higiene y prevención, tanto para locales como para turistas.

Mientras las temperaturas continúan elevadas y las actividades al aire libre se mantienen en auge, las autoridades sanitarias brasileñas recomiendan prestar atención a los síntomas y adoptar medidas preventivas para reducir el impacto de esta afección que, aunque común, puede derivar en complicaciones graves si no se atiende a tiempo.

Fuente: Noticias Argentinas