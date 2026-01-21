Un hombre fue condenado a la pena de 12 años de prisión por ser responsable de un aberrante caso de abuso sexual con su hijastra menor de edad en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, en un hecho que causó muchísima indignación entre sus familiares y allegados a la víctima, como así también de la sociedad.
El caso de abuso sexual menos esperado que involucra una chica de 12 años
El aberrante hecho involucra a una chica de 12 años de edad, sucedió cuando la menor cursaba el primer año de la secundaria
Conforme a la información del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se trata de Hugo Agustín Romero, de 51 años, un violador que cometió los ataques entre junio y diciembre de 2024 cuando se encontraba en pareja con la madre de la víctima.
La fiscal Georgina Díaz explicó que el agresor aprovechaba los momentos que se quedaba a solas con la niña para perpetrar los abusos en el domicilio donde convivían y la casa de Romero.
Abuso sexual reconocido por el violador
A través de un juicio abreviado en Santa Fe, el violador reconoció su responsabilidad como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechándose de la convivencia preexistente reiterado) y promoción a la corrupción de un menor de edad calificada (por la edad y la convivencia preexistente).
En este contexto, la jueza Norma Senn dictó una sentencia a 12 años de cárcel y el implicado aceptó la pena impuesta.
Se trata de un indignante caso de abuso sexual contra una menor, que en el momento del delito, cursaba el primer año de la secundaria cuando sufrió los abusos.