El caso de abuso sexual menos esperado que involucra una chica de 12 años

Abuso sexual reconocido por el violador

A través de un juicio abreviado en Santa Fe, el violador reconoció su responsabilidad como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechándose de la convivencia preexistente reiterado) y promoción a la corrupción de un menor de edad calificada (por la edad y la convivencia preexistente).

En este contexto, la jueza Norma Senn dictó una sentencia a 12 años de cárcel y el implicado aceptó la pena impuesta.

Se trata de un indignante caso de abuso sexual contra una menor, que en el momento del delito, cursaba el primer año de la secundaria cuando sufrió los abusos.