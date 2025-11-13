Uber lanza un programa de "viajes seguros" en base a un estudio sobre consumo de alcohol

De la presentación participarán directivos de Uber junto al presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia.

Degustación portada.jpg Poder visitar una bodega y degustar sus vinos es el contexto en el que Uber lanzó otra iniciativa: poder disponer de un chofer asignado durante todo un día.

Viajes programados a bodegas, el primer paso de Uber

El tema de la seguridad vial no es un "driver" nuevo para Uber, que tras desembarcar en Gran Mendoza en 2024 empezó a operar también en San Rafael.

De hecho, luego de la pandemia la conocida app dio el primer paso con su iniciativa tendiente a garantizar una movilidad segura para turistas y mendocinos.

Uber Wine instaló la posibilidad de que quienes visiten a bodegas que son parte de los Caminos del Vino puedan programar sus viajes con anticipación. Eso implica poder contar con un chofer de Uber durante un día, solicitándolo en la categoría Wine, lo que implica el viaje de ida, la espera y viaje de vuelta, para hasta 3 viajeros.

De esa forma, la app instaló la propuesta, con el atractivo de permitirse viajar con tranquilidad y sin riesgos, sobre todo luego de una degustación.