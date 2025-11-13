Uber lanza un programa de "viajes seguros" en base a un estudio sobre consumo de alcohol

El alcohol y la responsabilidad al volante son temas relacionados que siempre están a la orden del día. Por eso Uber Argentina elaboró un estudio sobre el consumo junto a un programa piloto para fomentar la movilidad sin riesgos.
Apunta a promover "viajes más seguros y planificados". Así lo explicaron desde Uber, en referencia a la iniciativa que se presentará durante la mañana de este jueves 13 en un hotel céntrico de Mendoza.
La iniciativa cuenta con el apoyo de Bodegas de Argentina y la Municipalidad de Mendoza. La comuna es el anfitrión de la actividad pensada en el marco de la seguridad vial, y para reducir el nivel de accidentes que se incrementó en lo que va del mes de noviembre.
De la presentación participarán directivos de Uber junto al presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia.
Viajes programados a bodegas, el primer paso de Uber
El tema de la seguridad vial no es un "driver" nuevo para Uber, que tras desembarcar en Gran Mendoza en 2024 empezó a operar también en San Rafael.
De hecho, luego de la pandemia la conocida app dio el primer paso con su iniciativa tendiente a garantizar una movilidad segura para turistas y mendocinos.
Uber Wine instaló la posibilidad de que quienes visiten a bodegas que son parte de los Caminos del Vino puedan programar sus viajes con anticipación. Eso implica poder contar con un chofer de Uber durante un día, solicitándolo en la categoría Wine, lo que implica el viaje de ida, la espera y viaje de vuelta, para hasta 3 viajeros.
De esa forma, la app instaló la propuesta, con el atractivo de permitirse viajar con tranquilidad y sin riesgos, sobre todo luego de una degustación.