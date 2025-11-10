Matinée Shopping: anticípate a las Fiestas y comprá este mes con descuentos exclusivos

Los descuentos estarán disponibles a través de la app ¡Appa!, y se aplican directamente en línea de caja. Entre el 10 y el 16 de noviembre, los clientes podrán ingresar a la sección “Matinée Shopping”. Desde allí seleccionarán el shopping y los descuentos disponibles. El cupón se carga automáticamente en la sección “Beneficios” de la app. Y a partir del lunes 17 al miércoles 26 de noviembre, los clientes deberán presentarse en el local, realizar la compra y escanear el QR en caja para aplicar el descuento obtenido.

Fechas de la promoción

Del 10 al 16: descarga de cupones.

Del 17 al 26: uso de cupones

Para destacar

Los cupones son personales, intransferibles y válidos por única vez. Se pueden usar hasta el 26 de noviembre inclusive. Los descuentos no son acumulables con otras promociones. Aplican a todos los medios de pago que acepta el local. El stock de cupones es limitado por día y por marca.

“Con la acción Matinée buscamos generar una experiencia dinámica y atractiva para nuestros clientes, incentivando la visita al shopping. A través de cupones de descuento con disponibilidad limitada, promovemos el consumo inmediato en los locales adheridos, fortaleciendo el vínculo entre las marcas y sus consumidores. Esta iniciativa también nos permite potenciar el uso de nuestra plataforma digital, brindando beneficios exclusivos y fomentando la fidelización. Matinée es una propuesta que combina innovación comercial con cercanía, pensada para sorprender y activar el movimiento dentro del centro comercial”,remarca Jesica Lois, gerente general del mall.

Para completar la acción de compra, se suma -en el marco del Día del Vino Argentino- un espectacular canje de vino de Bodega Mi Terruño. En ese sentido la responsable de Marketing del Shopping, Luz Pravata agrega: “Con la compra de $70.000 o más vamos a obsequiar un Malbec de Bodega Mi Terruño. La promoción es válida desde el 20 al 24 de noviembre. Para poder participar es necesario cargar la factura en ¡appa! y acercarse al stand ubicado en Planta Alta de 17 a 22 hs”.

De esta manera, Matinée Shopping afianza la relación con los consumidores y brinda una experiencia de compra personalizada a precios competitivos, además de ofrecer una amplia riqueza en propuestas recreativas que sin duda trascienden la compra e invitan a espacios de encuentro y disfrute.