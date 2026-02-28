No tires la semilla de palta: el ritual ancestral para atraer el amor que pocos conocen

En el mundo de los rituales, la semilla de aguacate no es un desperdicio, sino una herramienta esotérica cargada de una energía milenaria capaz de canalizar el amor y la estabilidad emocional.

palta, semilla, arboles.jpg Con la semilla de palta, puedes realizar un antiguo ritual.

Cómo realizar el ritual de la semilla para atraer el amor

Si sientes que tu vida sentimental necesita un impulso o quieres fortalecer un vínculo existente, este ritual de endulzamiento es sencillo pero sumamente efectivo. Solo necesitas intención y constancia.