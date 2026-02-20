Ni aceite, ni limón: cómo conservar una palta recién cortada por días en la heladera

Es el drama cotidiano de todo amante de lo verde es encontrar una palta negra al otro día de haberla abierto. Durante años, los consejos de cocina nos han repetido los mismos mantras: "dejale el carozo", "bañala en jugo de limón" o "cubrila con aceite de oliva".
Sin embargo, la ciencia culinaria y los expertos en desperdicio de alimentos han llegado a una conclusión rotunda: hay un método mucho más limpio y efectivo que no altera el sabor ni la textura de tu fruta favorita mientras está en la heladera.
Cebolla morada, la mejor forma de conservar la palta en la heladera
Para entender por qué la cebolla es nuestra mejor aliada, primero debemos conocer al enemigo: la oxidación. Cuando cortamos una palta, rompemos sus paredes celulares, liberando una enzima llamada polifenol oxidasa.
Al entrar en contacto con el oxígeno del aire, esta enzima desencadena una reacción química que crea pigmentos marrones (quinonas). Aunque una palta oxidada es segura para comer, su aspecto es poco apetecible y su sabor puede volverse ligeramente amargo.
El método que está revolucionando las redes sociales y las cocinas profesionales consiste en aprovechar los compuestos de azufre de la cebolla. Al cortarla, esta libera gases que actúan como un conservante natural, creando una atmósfera protectora que frena el proceso.
A diferencia del limón, que aporta una acidez que no siempre queremos (especialmente si planeás usar la palta para algo dulce o un avocado toast neutro), el truco de la cebolla mantiene el sabor original intacto.
Con esta técnica, podés mantener tu palta verde y cremosa hasta por 72 horas adicionales. Así que, la próxima vez que te sobre media unidad, ya sabés: dejá el limón para la ensalada y buscá una cebolla morada.
Paso a paso: cómo realizar este truco
- Prepará el recipiente: buscá un tupper o contenedor con cierre hermético.
- El colchón de cebolla: cortá unos trozos grandes de cebolla morada (o blanca, aunque la morada suele ser más potente) y colocalos en el fondo. No hace falta picarla, con gajos gruesos es suficiente.
- Posicionamiento clave: colocá la media palta con la pulpa hacia arriba, apoyando la cáscara sobre la cebolla. Esto evita que el sabor se transfiera directamente a la fruta.
- Al frío: cerrá bien el recipiente y guardalo en la heladera.