Ni aceite, ni limón: cómo conservar una palta recién cortada por días en la heladera

Al entrar en contacto con el oxígeno del aire, esta enzima desencadena una reacción química que crea pigmentos marrones (quinonas). Aunque una palta oxidada es segura para comer, su aspecto es poco apetecible y su sabor puede volverse ligeramente amargo.

El método que está revolucionando las redes sociales y las cocinas profesionales consiste en aprovechar los compuestos de azufre de la cebolla. Al cortarla, esta libera gases que actúan como un conservante natural, creando una atmósfera protectora que frena el proceso.

Cebollas moradas.jpg La cebolla morada puede ayudarte a conservar la palta.

A diferencia del limón, que aporta una acidez que no siempre queremos (especialmente si planeás usar la palta para algo dulce o un avocado toast neutro), el truco de la cebolla mantiene el sabor original intacto.

Con esta técnica, podés mantener tu palta verde y cremosa hasta por 72 horas adicionales. Así que, la próxima vez que te sobre media unidad, ya sabés: dejá el limón para la ensalada y buscá una cebolla morada.

Paso a paso: cómo realizar este truco