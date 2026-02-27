Es ley: los menores de edad son responsables de los delitos penales a partir de los 14 años

Antes de la votación, la legisladora nacional señaló: “Hoy el Congreso tiene la oportunidad de terminar con una de las grandes injusticias del sistema penal argentino, que es una ley que viene del genocida Jorge Rafael Videla. Una ley que convirtió a cada juez en dueño de la vida de cada uno de los menores que cometían un delito”.

Y agregó: “La ley que permite bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años está del lado de los ciudadanos. Deja a un lado la teoría de que la víctima es el delincuente. Un país que olvida a sus víctimas, termina perdiendo total y absolutamente el sentido de la justicia”.

Dijo que se votó para "proteger a los ciudadanos" y pidió un minuto de silencio por las víctimas que no descansan en paz por las injusticias y por no tener la justicia que debieron tener. "La justicia trae paz", señaló.

patricia bullrich reforma laboral sesion senado Desde La Libertad Avanza, Patricia Bullrich votó por la baja de la imputabilidad de los menores de edad.

“Esta ley viene a poner blanco sobre negro”

El senador del PRO Martín Goerling se preguntó este viernes, durante las exposiciones en el recinto,“qué hacemos con los chicos que delinquen”, al respaldar el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

“¿Qué hacemos desde el Estado? Nada. La droga está matando a nuestros chicos, primero les dan la droga y después los hacen soldaditos. ¿Por qué? Porque no tienen pena. En Brasil, a los 12 años, van adentro. En Paraguay, a los 14. Acá, no”, reprochó.

La ley, dijo, “viene a hacer justicia y a poner blanco sobre negro”.

Martín Soria, kirchnerista: "Habrá nuevos delincuentes"

El senador de Unión por la Patria Martín Soria consideró que el texto de la reforma de la Ley Penal Juvenil es “malo” y señaló que “comparar y castigar como un adulto a un menor solo va a generar nuevos delincuentes”.

“Yo también me tengo que preguntar qué pensarán los gobernadores que, por la promesa de un ATN, mandan a aus senadores y senadoras a votar esta ley. ¿Qué pensarán? ¿Qué van a votar esta ley pese a la opinión de los expertos?”, se preguntó.

Y añadió: “Esta ley no tiene estructura: no están dadas las condiciones para que un chiquito de 14 o 15 esté alojado en un lugar. Y con esta ley le delegan el problema a los gobernadores”, insistió.

Carolina Losada, de la UCR: “No podemos decir que un chico que mata no es responsable”

La senadora de la UCR Carolina Losada planteó que los menores “entienden lo que están haciendo” cuando cometen un delito, por lo que llamó a “no decir que un chico de 15 no es responsable si mata o si tortura a alguien”.

“Si decimos eso, estamos mirando para otro lado. ¿Bajar la edad de imputabilidad a 14 va a solucionar el problema? No. Pero al menos puede generar un cambio el ejemplo de que el que las hace las paga”, puntualizó.