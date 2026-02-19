Con su inminente baja de Estados Unidos, la Armada de España se encamina a ser el último operador de AV-8B Harrier del mundo

El avión Harrier ha sido durante décadas un pilar de la aviación embarcada ligera para Estados Unidos, combinando flexibilidad operativa con una arquitectura singular que le permitió operar desde buques más pequeños que los portaviones clásicos. Su retirada por parte de los Marines responde principalmente a la transición hacia aeronaves más modernas como el Lockheed Martin F35B LightningII, que ofrece capacidades furtivas, mayor alcance y un desempeño general superior en entornos de combate contemporáneo.

Avión de combate McDonnell Douglas AV8B Harrier II (1)

¿Qué signfica para España adquirir este avión?

Para la Armada de España, la situación genera dos grandes retos estratégicos. Primero, la ausencia de un reemplazo claro para sus Harrier en el corto plazo, especialmente después de que planes anteriores de adquirir F35B fueran descartados o postergados por razones presupuestarias y políticas. Esto podría dejar a España sin aviación de ala fija embarcada a largo plazo si no se define un programa sustitutorio.

Segundo, existe la posibilidad de prorrogar la vida útil de los Harrier españoles más allá de 2030 con apoyo industrial, incluida la participación de Airbus en esfuerzos de mantenimiento y modernización, que podrían extender su operatividad hasta 2032 o más.