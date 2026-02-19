Con su inminente baja de Estados Unidos, la Armada de España se encamina a ser el último operador de AV-8B Harrier del mundo

El avión de combate McDonnell Douglas AV8B Harrier II, famoso por su capacidad de despegue y aterrizaje vertical o en pistas cortas, está a punto de cerrar un capítulo histórico en la aviación militar. Con la retirada inminente de este modelo del servicio activo en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC) programada para mediados de 2026, la Armada de España se perfila como el último operador militar global de esta plataforma icónica.
El plan oficial de aviación de los Marines de Estados Unidos establece que la flota de AV8B se dará de baja entre el 1 y el 5 de junio de 2026, con ceremonias de despedida que marcarán simbólicamente el fin de décadas de servicio operativo en unidades como el VMA223, la última escuadrilla de Harrier en activo dentro del cuerpo estadounidense.
Mientras tanto, la Armada de España mantiene en servicio sus AV8B Harrier II y AV8B+, integrados en la Novena Escuadrilla de Aeronaves (FLOAN), que operan desde el buque de proyección estratégica Juan Carlos. A diferencia de sus pares italianos, cuya marina también opera Harrier pero donde la continuidad del programa enfrenta desafíos logísticos crecientes, España ha logrado mantener sus aparatos en vuelo, aunque con perspectivas inciertas de modernización o reemplazo.
El avión Harrier ha sido durante décadas un pilar de la aviación embarcada ligera para Estados Unidos, combinando flexibilidad operativa con una arquitectura singular que le permitió operar desde buques más pequeños que los portaviones clásicos. Su retirada por parte de los Marines responde principalmente a la transición hacia aeronaves más modernas como el Lockheed Martin F35B LightningII, que ofrece capacidades furtivas, mayor alcance y un desempeño general superior en entornos de combate contemporáneo.
¿Qué signfica para España adquirir este avión?
Para la Armada de España, la situación genera dos grandes retos estratégicos. Primero, la ausencia de un reemplazo claro para sus Harrier en el corto plazo, especialmente después de que planes anteriores de adquirir F35B fueran descartados o postergados por razones presupuestarias y políticas. Esto podría dejar a España sin aviación de ala fija embarcada a largo plazo si no se define un programa sustitutorio.
Segundo, existe la posibilidad de prorrogar la vida útil de los Harrier españoles más allá de 2030 con apoyo industrial, incluida la participación de Airbus en esfuerzos de mantenimiento y modernización, que podrían extender su operatividad hasta 2032 o más.