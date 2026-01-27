7 libros de Claudia Piñeiro han sido llevados a películas y series

"En un barrio privado de Buenos Aires, la vida parece perfecta hasta que 3 cadáveres aparecen flotando en una piscina", es la sinopsis de este libro. Ha sido llevado a la pantalla en dos ocasiones: en una película en 2009 y en una serie en 2023, ambas disponibles en Netflix.

Embed - Las viudas de los jueves | Tráiler oficial | Netflix

BETIBÚ

Este libro fue llevado a la pantalla grande en 2014 en una película protagonizada por Mercedes Morán, Daniel Fanego, José Coronado, entre otros. "En una lujosa finca aparece asesinado un empresario. Una escritora de policiales, en pleno bloqueo creativo, se suma a la investigación", es la sinopsis de esta historia. Se puede ver en plataformas online como Stremio.

Embed - BETIBU - Trailer

TUYA

"La vida de Inés cambia cuando descubre una carta de amor anónima dirigida a su marido, prueba irrefutable de una traición", es la sinopsis de este libro que fue llevado al cine en 2015. Lamentablemente no está disponible en streaming.

LAS GRIETAS DE JARA

En 2018 este libro fue llevado al cine. "La aparición inesperada de una joven revela un secreto del pasado que pone en crisis la frágil estabilidad de un arquitecto", es su sinopsis. Se puede ver en Disney Plus.

ELENA SABE

En Netflix se puede ver esta película que estrenó en 2023 y que está protagonizada por Mercedes Morán y Érica Rivas. "Elena investiga la muerte de su hija Rita y, pese a un Parkinson terminal, enfrenta recuerdos y verdades del pasado", es su sinopsis.

Embed - Elena sabe | Tráiler oficial | Netflix

LAS MALDICIONES

En 2025 se estrenó una miniserie basada en este libro cuya sinopsis es la siguiente: "El secuestro de la hija de un gobernados, en medio de una ley clave sobre el litio, destapa una trama de poder y secretos". Se puede ver en Netflix.

Embed - Las Maldiciones | Tráiler oficial | Netflix

EL TIEMPO DE LAS MOSCAS

Esta es la adptación más reciente de uno de los libros de Piñeiro. Es una serie y se puede ver en Netflix. "Dos ex presidiarias aceptan un encargo que resulta una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida", es su sinopsis.