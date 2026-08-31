El 25 de septiembre de 2026, en menos de un mes,, Netflix le dirá adiós a una de las mejores series que ha tenido la plataforma durante los últimos 10 años. Se trata de The Good Place (El Buen Lugar).
Disponible hasta el 25 de septiembre: la serie de Netflix que fue nominada a los Emmy y que será retirada de la plataforma
Netflix despide a la que ha sido una de sus mejores series y que cuenta con un elenco de lujo. Hay tiempo para verla hasta el 25 de septiembre
Se trata de la historia de una mujer que muere de manera trágica y llega al paraíso, pero pronto se dará cuenta de que no es tal como lo han pintado todas las películas del cine.
En esta serie, una joven mujer que ya sabe muy bien que por su comportamiento no debería haber llegado al paraíso, se encuentra en este una vez que muerte y tratará de hacer todo lo posible para que el ángel que custodia este lugar no se dé cuenta de que ella es una impostora y que no debería estar ahí.
Pero rápidamente comenzará a sospechar de algunas cosas raras que suceden desde que comienzan a emparejarla con un filósofo que es todo lo opuesto a ella.
Esta serie de Netflix, que se basa en la comicidad de sus protagonistas y en excelentes guiones, pronto irá desarrollando una historia en la que ninguno es lo que dice ser y en la que todos son impostores.
La serie de Netflix cuenta con 53 episodios repartidos en 4 temporadas y cada uno de ellos dura un promedio de solamente 22 minutos. Estará disponible hasta el 25 de septiembre.
Si bien, nunca fue una de las series más populares de Netflix, ha recibido varios premios e incluso recibió 14 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo el de Mejor Serie y el de Mejor Actor por el histórico Ted Danson
Trailer de The Good Place, la serie de Netflix
Reparto de The Good Place, la serie de Netflix
- Kristen Bell como Eleanor Shellstrop
- Ted Danson como Michael
- William Jackson Harper como Chidi Anagonye
- Jameela Jamil como Tahani Al-Jamil
- D'Arcy Carden como Janet
- Manny Jacinto como Jason Mendoza
En pocas palabras
- Netflix retira: La serie "The Good Place", aclamada por la crítica y nominada a los Emmy, dejará la plataforma el 25 de septiembre.
- Trama: Narra la historia de una mujer que llega al paraíso tras una trágica muerte y debe ocultar que es una impostora.
- Legado: La serie cuenta con 53 episodios en 4 temporadas, destacándose por su humor y guiones originales.