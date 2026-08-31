Disponible hasta el 25 de septiembre: la serie de Netflix que fue nominada a los Emmy y que será retirada de la plataforma

Pero rápidamente comenzará a sospechar de algunas cosas raras que suceden desde que comienzan a emparejarla con un filósofo que es todo lo opuesto a ella.

Esta serie de Netflix, que se basa en la comicidad de sus protagonistas y en excelentes guiones, pronto irá desarrollando una historia en la que ninguno es lo que dice ser y en la que todos son impostores.

La serie de Netflix cuenta con 53 episodios repartidos en 4 temporadas y cada uno de ellos dura un promedio de solamente 22 minutos. Estará disponible hasta el 25 de septiembre.

Si bien, nunca fue una de las series más populares de Netflix, ha recibido varios premios e incluso recibió 14 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo el de Mejor Serie y el de Mejor Actor por el histórico Ted Danson

Trailer de The Good Place, la serie de Netflix

Reparto de The Good Place, la serie de Netflix