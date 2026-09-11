La Riviera Francesa enfrenta un peligro mayor al que muchos imaginan con olas destructivas capaces de golpear la costa en menos de 10 minutos. Una advertencia reciente cambió la percepción de seguridad poblacional en la región.
La advertencia de la Unesco: hay 100% de posibilidades de un tsunami
Un tsunami en el Mar Mediterráneo es inminente según una advertencia de la UNESCO. Autoridades planean rápidas evacuaciones
El Mar Mediterráneo cuenta con fallas activas capaces de generar un tsunami peligroso en cualquier momento. La UNESCO sigue de cerca los registros geológicos para mejorar los tiempos de respuesta oficiales.
La advertencia
El 22 de junio de 2022, la organización emitió un comunicado claro sobre el futuro costero. "La probabilidad de una ola de tsunami superior a 1 metro en el Mar Mediterráneo en los próximos 30 años es cercana al 100%", señaló la institución.
El pronóstico contempla un lapso hasta el año 2052 sin asegurar zonas de llegada específicas. Los desencadenantes incluyen terremotos en el mar de Liguria, movimientos tectónicos frente al norte de África o deslizamientos submarinos.
El agua no siempre adopta la forma de una pared gigante al acercarse a la orilla. A veces ocurre un rápido ascenso del nivel del mar o una retirada repentina, seguida de ráfagas repetidas.
Una amplitud de apenas 50 centímetros basta para arrastrar personas debido a la fuerza del torrente. Los registros históricos de la región muestran unos 20 episodios severos desde el siglo XVI.
Preparativos
En 1979, el colapso de una obra en el aeropuerto de Niza provocó ocho muertes con olas de hasta 3.5 metros. El sistema nacional de alertas de Francia funciona desde 2012, pero detectar el sismo no garantiza tiempo suficiente para evacuar.
Por tal motivo, agencias gubernamentales mapearon rutas de escape rápidas para alejar a la gente de las playas. Las zonas de peligro abarcan terrenos por debajo de los cinco metros de altura.
Niza recibió el reconocimiento Tsunami Ready durante junio de 2026. El programa exige planes validados, educación pública continua o herramientas confiables para difundir avisos.
Las indicaciones oficiales piden a la población caminar hacia zonas altas de inmediato al sentir un temblor prolongado o notar comportamientos extraños en el océano. Permanecer lejos de la costa resulta fundamental hasta recibir autorización para regresar.
En pocas palabras
- Alerta UNESCO: existe una probabilidad cercana al 100% de un tsunami en el Mar Mediterráneo antes de 2052.
- Riesgos inminentes: fallas activas y deslizamientos submarinos podrían generar olas destructivas de más de 1 metro.
- Preparación en curso: se implementan rutas de escape y programas de alerta como Niza Tsunami Ready.