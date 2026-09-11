La advertencia de la Unesco: hay 100% de posibilidades de un tsunami

El pronóstico contempla un lapso hasta el año 2052 sin asegurar zonas de llegada específicas. Los desencadenantes incluyen terremotos en el mar de Liguria, movimientos tectónicos frente al norte de África o deslizamientos submarinos.

El agua no siempre adopta la forma de una pared gigante al acercarse a la orilla. A veces ocurre un rápido ascenso del nivel del mar o una retirada repentina, seguida de ráfagas repetidas.

Una amplitud de apenas 50 centímetros basta para arrastrar personas debido a la fuerza del torrente. Los registros históricos de la región muestran unos 20 episodios severos desde el siglo XVI.

Preparativos

En 1979, el colapso de una obra en el aeropuerto de Niza provocó ocho muertes con olas de hasta 3.5 metros. El sistema nacional de alertas de Francia funciona desde 2012, pero detectar el sismo no garantiza tiempo suficiente para evacuar.

Por tal motivo, agencias gubernamentales mapearon rutas de escape rápidas para alejar a la gente de las playas. Las zonas de peligro abarcan terrenos por debajo de los cinco metros de altura.

Niza recibió el reconocimiento Tsunami Ready durante junio de 2026. El programa exige planes validados, educación pública continua o herramientas confiables para difundir avisos.

Las indicaciones oficiales piden a la población caminar hacia zonas altas de inmediato al sentir un temblor prolongado o notar comportamientos extraños en el océano. Permanecer lejos de la costa resulta fundamental hasta recibir autorización para regresar.