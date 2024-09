La estrategia de la defensa del presunto femicida de Morena Bissotto para evitar la pena máxima

morena bissotto femicidio maipu mendoza 4.jpg Morena Bissoto fue una víctima más de los femicidios en Mendoza. El acusado es su concuñado Facundo Pablete.

En el domicilio se encontró un cuchillo de cocina que sería el arma homicida. Además, los investigadores reconstruyeron que el hombre venía arrastrando problemas, no con la víctima fatal en particular, pero sí con su familia debido a que tenía una fuerte adicción a la cocaína.

Con todos estos elementos, más otras pruebas, el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello lo imputó y lo envió al penal en la tarde de este viernes. La calificación legal fue homicidio agravado por mediar violencia de género -en perjuicio de Morena Bissotto- y tentativa de homicidio agravado por la alevosía -en perjuicio de la bebé que sobrevivió-.

El camino legal de la defensa del acusado de femicidio

Por estas horas, Omar Poblete se encuentra siendo asistido legalmente por la defensora oficial Mariana Silvestri y no ha manifestado intenciones de proponer un abogado particular, según detallaron fuentes judiciales. En el momento de la imputación decidió hacer uso de su derecho a abstenerse de declarar. En tanto que su representante legal no ha solicitado algún tipo de pruebas en el inicio de la investigación.

El complejo panorama parece ofrecerle dos posibles caminos legales, uno más viable que el otro. El más difícil sería buscar declararlo inimputable debido a que cometió el hecho de sangre tras un fuerte consumo de drogas. Para eso todavía restan incorporarse los informes toxicológicos y psiquiátricos, aunque también hay que decir que no suele prosperar este tipo de estrategias en las causas judiciales. Sobre todo teniendo en cuenta que Omar Poblete escapó tras el hecho y hasta brindó una coartada a los policías que lo detuvieron ensangrentado. Es decir, sabía lo que hacía.

femicidio en Mendoza Maipú calle Vera.jpg Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil.

Demostrar que no medió violencia de género, una de las posibilidades de la defensa

La otra alternativa es buscar un cambio a una calificación legal más leve, considerando que su autoría en el asesinato ocurrido en Maipú es difícil de discutir. Especialmente, la defensa tal vez busque poner en crisis que haya sido un femicidio: no eran pareja, no había problemas anteriores entre ellos, no había contexto de violencia de género. La línea de pensamiento en ese sentido es que si a Omar Poblete le ponían un hombre enfrente suyo, también lo hubiera atacado. No mató a Morena Bissotto por el hecho de ser mujer.

Si prospera esa idea, el caso quedará calificado como un homicidio simple -más la tentativa de homicidio agravado a la bebé- y rebajaría su potencial condena de una prisión perpetua a una escala temporal de entre 10 y 40 años de cárcel.

De todas formas, en los próximos días probablemente la defensa comenzará a jugar oficialmente sus primeras cartas y el panorama de la discusión legal en torno a la causa quedará más claro.