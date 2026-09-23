Era cuestión de tiempo, porque estaban identificados desde las primeras horas de la investigación. Y así lo fue. Un menor de edad y dos jóvenes son los últimos detenidos por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años que fue baleado hace una semana en la villa Junín de Las Heras.
El trío de detenidos por el crimen de Leonel Ortiz: un menor, la hija del primer imputado y su novio
El próximo lunes habrá una audiencia clave en la investigación por el crimen de Leonel Ortiz
Cerca de 6 de este miércoles, efectivos policiales de la División Homicidios desplegaron 10 allanamientos en simultáneo en barrios de Ciudad y Las Heras. En las barriadas Nuestra Señora de la Esperanza y 25 de Mayo, los resultados fueron positivos.
En el primero de ellos fue capturado un adolescente de 17 años -se reserva su identidad por ser menor de edad- que está identificado como uno de los sujetos que participó de la balacera que terminó con la vida de Leonel Ortiz. También se secuestraron 2 teléfonos celulares que serán peritados en busca de extraer información relevante para la causa.
En la otra propiedad fue capturada una pareja: Marcos Ernesto Castillo (23) y Ticiana Yamil Cabrera Campaña (21). Esta joven es la hija de Cristian Cabrera (48), el primer imputado que tuvo el expediente. La investigación sostiene que a ella fue a quien le robaron los hermanos del niño por lo que junto a su padre y otros sujetos fueron a tomar revancha y terminaron ultimando a Leonel Ortiz -ver más abajo-.
Otra novedad en la investigación es que Cristian Cabrera, quien ya fue imputado a mediados de la semana pasada, presentó un abogado particular que pidió un control jurisdiccional. Es decir, solicitó una audiencia para que un juez revise su detención. Dicha cumbre se realizará en la mañana de próximo lunes, según adelantaron fuentes judiciales.
El crimen en Las Heras
El lunes 14 de septiembre fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte. Según la teoría fiscal, el problema comenzó en la mañana del lunes por un robo que sufrió la hija de Cristian Cabrera, quien reside en la Villa Junín, donde le sustrajeron electrodomésticos y otros elementos. La joven junto a su padre -quien vive en el barrio San Martín- encararon a 2 hermanos mayores de Leonel Ortiz que estaban tomando un vino en caja.
Fuentes judiciales detallaron que Matías Poroto Ortiz y Daniel Ortiz negaron el robo. Cristian Cabrera y su hija se fueron pero minutos después regresaron junto a otros sujetos, algunos de ellos encapuchados y armados. Los hermanos Ortiz alcanzaron a correr y esconderse arriba del techo de su casa. Un testigo detalló que Cristian Cabrera les "vació un cargador" aunque no logró herirlos. Por ese motivo intentaron prenderle fuego la casa.
Con el correr de las horas, la situación en la villa Junín no se calmó. Lejos de eso, la tensa calma se rompió a las 21 cuando los atacantes volvieron a aparecer en un auto rojo -algunos testigos dijeron que también venían en una moto-. "¿Dónde están los giles?", preguntaron. Eran seis en total: la mitad con el rostro tapado y la mitad a cara descubierta -entre los que se encontraría Cristian Cabrera-.
Los hermanos Ortiz comenzaron a correr en dirección a la casa de familia. "¡Me vienen tirando, guarden a los chicos!", gritó un de ellos. Pero fue tarde: Leonel Ortiz recibió 3 balazos que terminaron con su vida en cuestión de minutos. Poroto Ortiz también resultó herido pero se salvó por centímetros ya que la bala le perforó una oreja. "Mami, me pegaron", le dijo a su progenitora.
En pocas palabras
- Detenidos por crimen: un menor y dos jóvenes son los últimos aprehendidos por el asesinato de Leonel Ortiz.
- Contexto del crimen: el hecho se inició por un robo a la hija de Cristian Cabrera, buscando revancha.
- Detalles del hecho: el niño de 7 años fue baleado en la villa Junín de Las Heras tras un enfrentamiento.