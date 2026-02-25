Una mujer viajó a Mendoza para conocer a su novio virtual, quien la agredió y fue detenido

La víctima relató ante los efectivos que había sufrido lesiones y maltrato físico del atacante, a quien había conocido hace un tiempo por redes sociales. El caso está siendo investigado como posible violencia de género.

Movil policial.jpg El hecho ocurrió en el barrio Las Bodegas de Coquimbito, Maipú.

La agresión y el atrincheramiento

El hecho ocurrió alrededor de las 0.30 de la madrugada del martes. Cuando la Policía llegó al lugar, en la manzana 11 del barrio Las Bodegas, el agresor se atrincheró en el interior de la vivienda para resistirse a la detención.