Un hombre fue detenido este martes en el barrio Las Bodegas de Coquimbito, Maipú, tras agredir a una mujer de 55 años que vive en Canadá y que había viajado a Mendoza hace un tiempo. El agresor se atrincheró en una vivienda para evitar ser aprehendido por la Policía.
Una mujer viajó a Mendoza para conocer a su novio virtual, quien la agredió y fue detenido
Ocurrió en Maipú. La víctima de 55 años, que vive en Canadá desde hace años, sufrió lesiones graves y fue trasladada al hospital Lagomaggiore
La víctima relató ante los efectivos que había sufrido lesiones y maltrato físico del atacante, a quien había conocido hace un tiempo por redes sociales. El caso está siendo investigado como posible violencia de género.
La agresión y el atrincheramiento
El hecho ocurrió alrededor de las 0.30 de la madrugada del martes. Cuando la Policía llegó al lugar, en la manzana 11 del barrio Las Bodegas, el agresor se atrincheró en el interior de la vivienda para resistirse a la detención.
Finalmente, los efectivos lograron ingresar y detener al hombre, quien quedó alojado en la Comisaría 10 de Maipú a disposición de la Justicia.
La víctima fue hospitalizada
Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, la mujer fue asistida en el lugar y trasladada al hospital Lagomaggiore, donde recibió atención médica por los golpes sufridos.
La causa quedó radicada en la Oficina Fiscal de Maipú, que investiga el caso como un presunto hecho de violencia de género.