Dos personas fueron hospitalizadas tras volcar en una furgoneta en Aráoz y Acceso Sur

accidente en lujan 2 El accidente ocurrió en Aráoz y Acceso Sur, Luján de Cuyo.

El conductor del otro vehículo no sufrió lesiones. Los dosajes de alcoholemia realizados a ambos conductores arrojaron resultado negativo.

Otro accidente pero en Godoy Cruz

En otro accidente ocurrido el mismo lunes por la noche, un conductor de 47 años resultó lesionado tras colisionar con la pasarela del barrio La Gloria en Godoy Cruz. El hombre perdió el control de su camioneta Toyota Hilux cuando intentaba sacar elementos de la guantera mientras circulaba por el Acceso Sur.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22.05 en el Acceso Sur, lateral este, a la altura de la pasarela del barrio. Según pudo reconstruir la Policía, el conductor circulaba en dirección sur-norte cuando se distrajo al intentar extraer objetos de la guantera, lo que le hizo perder el dominio del rodado y estrellarse contra la estructura metálica.

Personal del SEC llegó al lugar y asistió al conductor, identificado como C.R. de 47 años, diagnosticándole politraumatismos. Fue trasladado al Hospital del Carmen, donde quedó internado fuera de peligro.

Un menor de 13 años que lo acompañaba fue trasladado por medios particulares a un centro asistencial para su evaluación médica como medida preventiva.

La Comisaría 52 de Godoy Cruz intervino en el caso y constató que no hubo intervención de terceros en el accidente.