El violento impacto de un camión contra una casa alteró la calma en la madrugada de San Martín. Es que este lunes alrededor de las 6.30 en el lateral norte de la Ruta 7, a la altura del barrio El Nevado, una familia se llevó un susto tremendo y terminó con su casa destrozada tras el accidente.
Tremendo accidente: un camión impactó contra una casa y se metió hasta donde dormían los dueños
El camión se quedó sin combustible, el conductor perdió el dominio y terminó destrozando una casa. Afortunadamente, el accidente no dejó heridos.
Según la información policial, un camión Scania que circulaba por Ruta 7 en dirección este a oeste, atravesó el puente del Carril Montecaseros y se habría quedado sin combustible. Inmediatamente el conductor, un joven de 27 años que era acompañado por otro de 39, perdió el dominio del enorme rodado e impactó contra el garaje de una casa, metiéndose hasta la habitación donde dormían los dueños, un hombre de 63 años y una mujer de 62.
Además, el camión había embestido a una camioneta Toyota Hilux que estaba estacionada en el garaje. Fue precisamente después que el utilitario continuó su trayectoria hasta chocar contra la pared de la pieza donde dormía la pareja.
A pesar de la tremenda colisión no hubo heridos, afortunadamente.