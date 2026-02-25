Tremendo accidente: un camión impactó contra una casa y se metió hasta donde dormían los dueños

Según la información policial, un camión Scania que circulaba por Ruta 7 en dirección este a oeste, atravesó el puente del Carril Montecaseros y se habría quedado sin combustible. Inmediatamente el conductor, un joven de 27 años que era acompañado por otro de 39, perdió el dominio del enorme rodado e impactó contra el garaje de una casa, metiéndose hasta la habitación donde dormían los dueños, un hombre de 63 años y una mujer de 62.

camión san martín accidente 2 El camión se habría quedado sin combustible y terminó dentro de una casa. Foto: ministerio de Seguridad.

Además, el camión había embestido a una camioneta Toyota Hilux que estaba estacionada en el garaje. Fue precisamente después que el utilitario continuó su trayectoria hasta chocar contra la pared de la pieza donde dormía la pareja.