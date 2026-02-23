Una nena de 9 años y su madre resultaron heridas este lunes tras un accidente en moto contra un auto en Las Heras. La menor fue trasladada en ambulancia al hospital Notti con politraumatismos moderados, mientras que la mujer se fracturó un brazo.
Una nena de 9 años resultó herida tras un accidente entre una moto y un auto
Viajaba de acompañante con su madre, quien también se fracturó. La menor fue trasladada al Notti con politraumatismos moderados
El choque ocurrió alrededor de las 19 en la intersección de las calles 12 de Octubre y Pedro P. Segura, cuando una Suran que circulaba de sur a norte colisionó con la motocicleta que lo hacía de este a oeste, de acuerdo a la información del Ministerio de Seguridad.
La madre fue al hospital Lagomaggiore por sus propios medios
Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió una fractura en un brazo. A pesar de la lesión, se trasladó por sus propios medios al hospital Lagomaggiore.
Su hija, quien viajaba como acompañante, fue asistida en el lugar por personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada en ambulancia al Hospital Notti con diagnóstico de politraumatismos moderados.
El conductor del automóvil no presentó lesiones, según informaron fuentes oficiales.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, personal de Tránsito Municipal y el Servicio de Emergencias Coordinado, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.