Una nena de 9 años resultó herida tras un accidente entre una moto y un auto

El choque ocurrió alrededor de las 19 en la intersección de las calles 12 de Octubre y Pedro P. Segura, cuando una Suran que circulaba de sur a norte colisionó con la motocicleta que lo hacía de este a oeste, de acuerdo a la información del Ministerio de Seguridad.

accidente las heras Una niña de 9 años fue internada en el hospital Notti luego del accidente.

La madre fue al hospital Lagomaggiore por sus propios medios

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió una fractura en un brazo. A pesar de la lesión, se trasladó por sus propios medios al hospital Lagomaggiore.