Inicio Policiales accidente
Choque en Las Heras

Una nena de 9 años resultó herida tras un accidente entre una moto y un auto

Viajaba de acompañante con su madre, quien también se fracturó. La menor fue trasladada al Notti con politraumatismos moderados

Por UNO
El accidente ocurrió en Las Heras.

El accidente ocurrió en Las Heras.

Una nena de 9 años y su madre resultaron heridas este lunes tras un accidente en moto contra un auto en Las Heras. La menor fue trasladada en ambulancia al hospital Notti con politraumatismos moderados, mientras que la mujer se fracturó un brazo.

El choque ocurrió alrededor de las 19 en la intersección de las calles 12 de Octubre y Pedro P. Segura, cuando una Suran que circulaba de sur a norte colisionó con la motocicleta que lo hacía de este a oeste, de acuerdo a la información del Ministerio de Seguridad.

accidente las heras
Una niña de 9 años fue internada en el hospital Notti luego del accidente.

Una niña de 9 años fue internada en el hospital Notti luego del accidente.

La madre fue al hospital Lagomaggiore por sus propios medios

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió una fractura en un brazo. A pesar de la lesión, se trasladó por sus propios medios al hospital Lagomaggiore.

Su hija, quien viajaba como acompañante, fue asistida en el lugar por personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada en ambulancia al Hospital Notti con diagnóstico de politraumatismos moderados.

El conductor del automóvil no presentó lesiones, según informaron fuentes oficiales.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, personal de Tránsito Municipal y el Servicio de Emergencias Coordinado, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar