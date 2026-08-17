Un hombre fue asesinado en la mañana de este lunes en Guaymallén al recibir un disparo en el tórax. La primera reconstrucción por el crimen sostiene que hubo un robo previo y un reclamo que desató la discusión.
Un hombre murió baleado en Guaymallén e investigan si hubo un robo previo al crimen
La primera reconstrucción del crimen sostiene que hubo un reclamo por un robo lo que desató la balacera
El episodio ocurrió cerca del mediodía de este lunes en el barrio Los Girasoles, ubicado en la intersección de calles Bandera de los Andes y Tabanera, de Guaymallén. En un domicilio comenzó una discusión con una persona que terminó con un disparo.
La víctima recibió una herida de arma de fuego en el tórax, cerca del hombro. Testigos lo subieron a un auto Renault 9 pero cuando iban camino al hospital se desvaneció. Una ambulancia llegó minutos después y constato la muerte del hombre que había sido baleado.
La investigación por el crimen en Guaymallén
Los pesquisas policiales que investigan el crimen recibieron la información de que la discusión se produjo porque la víctima le reclamaba por un robo reciente a los propietarios de la casa. En ese momento fue baleado.
La Policía llegó hasta el lugar del crimen y se ordenó la aprehensión de 3 hombres y 2 mujeres que estaban allí. Se resguardaron sus manos para detectar si tienen rastros de pólvora. También entregaron un rifle calibre 22 que será peritado para determinar si se trata del arma homicida.
La investigación por el crimen es llevada adelante por la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.
En pocas palabras
- Hombre baleado: murió tras recibir un disparo en el tórax, en Guaymallén.
- Crimen y robo: investigan si un robo previo al hecho y un reclamo posterior desataron la discusión y la balacera.
- Peritajes: la Policía secuestró un rifle calibre 22 y aprehendió a 5 personas presentes en el lugar.