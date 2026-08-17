Un hombre murió baleado en Guaymallén e investigan si hubo un robo previo al crimen

El episodio ocurrió cerca del mediodía de este lunes en el barrio Los Girasoles, ubicado en la intersección de calles Bandera de los Andes y Tabanera, de Guaymallén. En un domicilio comenzó una discusión con una persona que terminó con un disparo.

La víctima recibió una herida de arma de fuego en el tórax, cerca del hombro. Testigos lo subieron a un auto Renault 9 pero cuando iban camino al hospital se desvaneció. Una ambulancia llegó minutos después y constato la muerte del hombre que había sido baleado.