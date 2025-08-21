Donald Trump tardaría 50 años en deportar a 15 millones de migrantes, alerta UNAM en México

Migración en América Latina y México

La especialista resaltó que, entre 2010 y 2024, el número de migrantes internacionales en América Latina y el Caribe pasó de ocho a casi 18 millones, un crecimiento que muestra un fenómeno novedoso: la mayoría (85 %) de los movimientos ocurre dentro de la región. Esto revela un sistema migratorio más complejo, donde el vínculo México-Estados Unidos ya no es el único eje, pues intervienen nuevas nacionalidades.

En ese escenario, también aparecen las llamadas “autodeportaciones”, casos en que personas deciden regresar a su país por miedo, amenazas o frustración, a pesar de los altos costos económicos que implica.

Aumento de desplazamientos y asilo

La investigadora Martha Judith Sánchez agregó que actualmente hay 304 millones de migrantes en el mundo, lo que equivale al 3,6 % de la población global. El número de solicitudes de asilo creció de 4,1 millones en 2020 a 5,4 millones en 2022, un alza del 30 %. En paralelo, los refugiados pasaron de 14 millones en 2000 a más de 35 millones en 2014.

El panorama es alarmante: entre 2010 y 2024 se registraron 8.938 muertes en rutas migratorias. En América Latina, el 40 % de los desplazamientos forzados involucra a comunidades indígenas.

En el caso de México, el investigador Mario Luis Fuentes señaló que al cierre de 2024 había unas 390 mil personas víctimas de traslados internos. Por ello, destacó la importancia de evitar la estigmatización y reconocer que los movimientos poblacionales generan nuevas formas de convivencia y organización social.

Para enfrentar este reto, la UNAM impulsa la plataforma digital UNAM, Acción Migrante, que brinda apoyo, orientación y asistencia a migrantes mexicanos y extranjeros.