Por medidas de fuerza

Vuelos cancelados, reprogramaciones y demoras en los aeropuertos por el paro de controladores aéreos

Los vuelos están afectados por la segunda jornada de paro de controladores aéreos, que arrancó el viernes y se prolongará los días pares hasta fin de mes

Luciano Bertolotti
El aeropuerto de Mendoza fue uno de los que está afectado por la cancelación y demoras de vuelos. (Foto ilustrativa)

Alrededor de 10 vuelos fueron cancelados este domingo en el aeropuerto de Mendoza y otros 11 registran demoras producto de la segunda jornada de paro de controladores aéreos, que arrancó el viernes y se prolongará los días pares hasta fin de mes.

El paro que responde a un reclamo salarial del gremio ATEPSA obligó también a decenas de reprogramaciones de vuelos. El cronograma de paros que continuará hasta el sábado tiene prevista interrupciones de servicio en las franjas horarias de 13 a 16 y de 19 a 22, afectando a todas las aerolíneas y aeropuertos del país.

vuelos cancelados
Algunos de los vuelos cancelados en los aeropuertos del país, en este caso las partidas desde el aeropuerto de Mendoza en la tarde noche de este domingo 24.

Según informaron, desde el gremio, los salarios llevan diez meses congelados y exigen un incremento del 45%. Además, denunciaron falta de respuesta por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Subsecretaría de Transporte Aéreo, lo que, según afirman, genera "precarización del sistema".

Aerolíneas Argentinas tuvo 42 vuelos cancelados este domingo

Aerolíneas Argentinas informó que su programación para este domingo afectará a 4.400 pasajeros se producirían en todo el país 42 cancelaciones, todas en vuelos de cabotaje, además de 122 reprogramaciones. La operación prevista para la jornada incluía 320 servicios programados.

Aerolíneas Argentinas recomendó a sus pasajeros mantenerse atentos a posibles modificaciones en sus vuelos. Las variaciones programadas con antelación serían comunicadas mediante el correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de compras realizadas a través de agencias de turismo, aconsejó consultar por esa vía.

Los controladores aéreos siguen con las medidas de fuerza en todos los aeropuertos del país.

El viernes se registraron casi 100 vuelos cancelados y más de 12.000 pasajeros afectados. Aerolíneas Argentinas denunció que el gremio impidió el despegue de 9 vuelos que contaban con autorización y estaban programados fuera de las franjas horarias de la medida de fuerza, incluidos dos vuelos internacionales.

