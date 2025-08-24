Vuelos cancelados, reprogramaciones y demoras en los aeropuertos por el paro de controladores aéreos

El paro que responde a un reclamo salarial del gremio ATEPSA obligó también a decenas de reprogramaciones de vuelos. El cronograma de paros que continuará hasta el sábado tiene prevista interrupciones de servicio en las franjas horarias de 13 a 16 y de 19 a 22, afectando a todas las aerolíneas y aeropuertos del país.

vuelos cancelados Algunos de los vuelos cancelados en los aeropuertos del país, en este caso las partidas desde el aeropuerto de Mendoza en la tarde noche de este domingo 24.

Según informaron, desde el gremio, los salarios llevan diez meses congelados y exigen un incremento del 45%. Además, denunciaron falta de respuesta por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Subsecretaría de Transporte Aéreo, lo que, según afirman, genera "precarización del sistema".