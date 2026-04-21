La aerolínea Emirates fue autorizada a realizar vuelos de carga dentro de Argentina

emirates empleo.jpg La norma autoriza a Emirates Sucursal Argentina a explotar servicios regulares de transporte aéreo de carga exclusiva con derechos de tráfico que incluyen 7 de las llamadas "libertades de aire". Foto: archivo

La norma autoriza a Emirates Sucursal Argentina a explotar servicios regulares de transporte aéreo de carga exclusiva con derechos de tráfico que incluyen 7 de las llamadas "libertades de aire".

Qué implican los vuelos autorizados a Emirates

Las "libertades del aire" son una serie de derechos de tráfico aéreo comercial que permiten a aerolíneas de un país entrar en el espacio aéreo de otro país, realizar escalas técnicas o transportar pasajeros, carga y correo entre ellos.

En el caso de Emirates, podrá operar las libertades tabuladas entre la número 3 y 7 por la Secretaría de Transporte Aéreo.

Se trata de una habilitación de alcance inusual en el mercado aerocomercial local, dado que no es común que una aerolínea extranjera no solo transporte cargas entre Argentina y terceros países, sino también opere tramos internos.

En cuanto a los vuelos regulares de pasajeros, por el momento Emirates sólo puede unir a Buenos Aires con otros destinos. En el caso de provincias como Mendoza, la aerolínea emiratí sólo se conecta a través de Copa Airlines.