La aerolínea Emirates fue autorizada a realizar vuelos de carga dentro de Argentina

En una señal de apertura de política aerocomercial, la aerolínea Emirates quedó autorizada por el gobierno de Argentina argentino a realizar vuelos de carga, tanto internacionales como dentro del país.
Todo se remonta al memorándum de entendimiento firmado entre Emiratos Árabes Unidos y Argentina en febrero de 2025. Allí, el país árabe solicitaba autorización para operar vuelos internacionales de carga exclusiva.
El secretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, finalmente firmó la Disposición 3 de su área (que depende del Ministerio de Economía), en la que otorga ese permiso. Y también incluye vuelos de carga dentro del mercado de cabotaje argentino.
La norma autoriza a Emirates Sucursal Argentina a explotar servicios regulares de transporte aéreo de carga exclusiva con derechos de tráfico que incluyen 7 de las llamadas "libertades de aire".
Qué implican los vuelos autorizados a Emirates
Las "libertades del aire" son una serie de derechos de tráfico aéreo comercial que permiten a aerolíneas de un país entrar en el espacio aéreo de otro país, realizar escalas técnicas o transportar pasajeros, carga y correo entre ellos.
En el caso de Emirates, podrá operar las libertades tabuladas entre la número 3 y 7 por la Secretaría de Transporte Aéreo.
Se trata de una habilitación de alcance inusual en el mercado aerocomercial local, dado que no es común que una aerolínea extranjera no solo transporte cargas entre Argentina y terceros países, sino también opere tramos internos.
En cuanto a los vuelos regulares de pasajeros, por el momento Emirates sólo puede unir a Buenos Aires con otros destinos. En el caso de provincias como Mendoza, la aerolínea emiratí sólo se conecta a través de Copa Airlines.