Drástico cambios en el plazo fijo: cuánto se puede con $1.200.000 en 30 días

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Plazo fijo: cuánto ofrece cada banco

En los últimos días, los bancos volvieron a reducir el porcentaje de ganancia que pueden obtener los ahorristas con un plazo fijo. Esto ha ido en consonancia con la política económica impuesta por el Banco Central desde que asumió Javier Milei la presidencia.

De hecho, antes de la asunción de Milei, el porcentaje de la tasa de interés que ofrecía cada banco para sus plazos fijos llegó a superar el 100% anual en los depósitos a 30 días, mientras que en la actualidad, ninguno supera el 21,5%

Estos son los porcentajes de tasa de interés que ofrece cada banco para el plazo fijo a 30 días:

Banco Macro: 21,5%

Banco Nación: 19%

Banco Hipotecario: 21%

Provincia de Buenos Aires: 21,5%

ICBC Argentina: 19,75%

Banco Credicoop: 19,5%

BBVA Argentina: 20%

Galicia: 18,25%

Banco Ciudad: 20%

Santander Argentina: 16,5%

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Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $4.000.000

Si una persona dispusiera de $4.000.000 y quisiera establecer un plazo fijo en el Banco Nación, uno de los que tiene la mayor cantidad de clientes, primero deberá evaluar por cuánto tiempo desea establecerlo.

En el caso de que se decidiera por un plazo fijo a 30 días y lo hiciera desde su computadora o teléfono, con un depósito de $4.000.000 habrá ganado en un mes una suma total de $62.465,75.