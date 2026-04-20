El plazo fijo es una de las inversiones más utilizadas por los argentinos. Esto no es ninguna casualidad, ya que no requiere de conocimientos económicos y es una operación de cero riesgo.
Los bancos confirmaron un nuevo cambio en el plazo fijo: cómo afecta a los ahorristas
El plazo fijo es una de las inversiones que más usan los argentinos y los bancos definieron un importante cambio
Esta facilidad que tiene esta inversión económica, que se puede hacer incluso desde el teléfono, ha llevado a miles de argentinos a utilizarla con el fin de agrandar sus ahorros a través de un plazo fijo a 30 o más días.
En las últimas semanas, los bancos decidieron reducir la tasa de interés de cada plazo fijo, provocando que los ahorristas que apuesten por ella ganen menos dinero, en un cambio que va muy de la mano con el control inflacionario del gobierno de Javier Milei.
Plazo fijo: cuánto ofrece cada banco
En los últimos días, los bancos volvieron a reducir el porcentaje de ganancia que pueden obtener los ahorristas con un plazo fijo. Esto ha ido en consonancia con la política económica impuesta por el Banco Central desde que asumió Javier Milei la presidencia.
De hecho, antes de la asunción de Milei, el porcentaje de la tasa de interés que ofrecía cada banco para sus plazos fijos llegó a superar el 100% anual en los depósitos a 30 días, mientras que en la actualidad, ninguno supera el 21,5%
Estos son los porcentajes de tasa de interés que ofrece cada banco para el plazo fijo a 30 días:
- Banco Macro: 21,5%
- Banco Nación: 19%
- Banco Hipotecario: 21%
- Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- ICBC Argentina: 19,75%
- Banco Credicoop: 19,5%
- BBVA Argentina: 20%
- Galicia: 18,25%
- Banco Ciudad: 20%
- Santander Argentina: 16,5%
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $4.000.000
Si una persona dispusiera de $4.000.000 y quisiera establecer un plazo fijo en el Banco Nación, uno de los que tiene la mayor cantidad de clientes, primero deberá evaluar por cuánto tiempo desea establecerlo.
En el caso de que se decidiera por un plazo fijo a 30 días y lo hiciera desde su computadora o teléfono, con un depósito de $4.000.000 habrá ganado en un mes una suma total de $62.465,75.