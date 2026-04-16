Plazo fijo: cuánto ganás invirtiendo $1.000.000 a 30 días y cómo es el "truco" del mes a mes

pesos argentinos.jpg Invertir $1.000.000 a 30 días con una tasa nominal anual del 20,75% deja una ganancia estimada de $15.616,44, según datos oficiales. Imagen ilustrativa.

Cuánto rinde hoy un plazo fijo en Argentina y el “truco” de renovarlo mes a mes

A diferencia de otras inversiones, el plazo fijo no está expuesto a subas y bajas del mercado. No hay volatilidad ni riesgo de perder el capital, lo que lo convierte en una herramienta atractiva para perfiles más conservadores. Además, su funcionamiento es sencillo y accesible, sin necesidad de tanto conocimiento financiero avanzado.

Uno de los puntos fuertes es la posibilidad de reinvertir. Al renovar el plazo fijo cada 30 días y sumar los intereses al capital, se genera un efecto acumulativo que permite hacer crecer el dinero de forma progresiva.

Plazo-fijo-Tasas-de-interes-bancos El plazo fijo ofrece, hoy por hoy, una tasa de rendimientos del 20,75%. Imagen ilustrativa.

No es la opción más rentable del mercado, pero sí una de las más estables.

En ese equilibrio entre riesgo y rendimiento, el plazo fijo sigue ocupando un lugar clave para quienes buscan resguardar pesos sin tantas complicaciones.

Los porcentajes de tasa de interés que los bancos ofrecen para un plazo fijo a 30 días