En tiempos de permanentes cambios económicos y financieros, en Argentina la opción de invertir en un plazo fijo sigue firme entre las opciones más utilizadas por quienes buscan cuidar sus ahorros sin sobresaltos. Hoy por hoy, esta opción no promete grandes ganancias, pero sí algo clave: previsibilidad.
Plazo fijo: cuánto ganás invirtiendo $1.000.000 a 30 días y cómo es el "truco" del mes a mes
Con una tasa del 20,75% anual, en promedio, el rendimiento del plazo fijo ronda los $15.616. No le gana a la inflación, pero lo eligen por bajo riesgo
Según datos oficiales del Banco Central, invertir $1.000.000 a 30 días con una tasa nominal anual del 20,75% deja una ganancia estimada de $15.616,44. Es decir, al final del período el monto total asciende a $1.015.616,44. Como vemos, no es mucho el rendimiento total, pero el peso pierde menos su valor que si lo dejamos quieto, "durmiendo".
Llegar al cálculo es bastante simple: se parte del capital inicial y se le suman los intereses generados durante el mes. En este caso, el rendimiento es moderado, especialmente si se lo compara con la inflación, que suele correr más rápido. Sin embargo, para quienes priorizan la seguridad, sigue siendo una alternativa válida dentro del sistema financiero, más allá del interés de siempre por el dólar.
Cuánto rinde hoy un plazo fijo en Argentina y el “truco” de renovarlo mes a mes
A diferencia de otras inversiones, el plazo fijo no está expuesto a subas y bajas del mercado. No hay volatilidad ni riesgo de perder el capital, lo que lo convierte en una herramienta atractiva para perfiles más conservadores. Además, su funcionamiento es sencillo y accesible, sin necesidad de tanto conocimiento financiero avanzado.
Uno de los puntos fuertes es la posibilidad de reinvertir. Al renovar el plazo fijo cada 30 días y sumar los intereses al capital, se genera un efecto acumulativo que permite hacer crecer el dinero de forma progresiva.
No es la opción más rentable del mercado, pero sí una de las más estables.
En ese equilibrio entre riesgo y rendimiento, el plazo fijo sigue ocupando un lugar clave para quienes buscan resguardar pesos sin tantas complicaciones.
Los porcentajes de tasa de interés que los bancos ofrecen para un plazo fijo a 30 días
- Banco Macro: 21,5%
- Banco Nación: 19%
- Banco Hipotecario: 21%
- Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- ICBC Argentina: 19,75%
- Banco Credicoop: 19,5%
- BBVA Argentina: 20%
- Galicia: 18,25%
- Banco Ciudad: 20%
- Santander Argentina: 16,5%