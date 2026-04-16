El plazo fijo es una de las inversiones más accesibles de hacer y una de las más populares entre los ahorristas que prefieren guardar su dinero en el banco.
Plazo fijo: los bancos cambiaron la tasa de interés y cada vez ofrecen menos
Los bancos más importantes de Argentina cambiaron la tasa de interés de cada plazo fijo y los ahorristas ganan cada vez menos con esta inversión
Esto se debe a la facilidad que otorgan los bancos para establecer un plazo fijo y, principalmente, al hecho de que no conlleva ningún tipo de riesgos de perder los ahorros.
Incluso, cada uno de los bancos otorga el servicio de simulador de plazos fijos, por lo que todos los ahorristas saben cuánto pueden llegar a ganar antes de confirmar la conformación del plazo fijo.
Plazo fijo: cuánto ofrece cada banco
En los últimos días, los bancos volvieron a reducir el porcentaje de ganancia que pueden obtener los ahorristas con un plazo fijo. Esto ha ido en consonancia con la política económica impuesta por el Banco Central desde que asumió Javier Milei la presidencia.
De hecho, antes de la asunción de Milei, el porcentaje de la tasa de interés que ofrecía cada banco para sus plazos fijos llegó a superar el 100% anual en los depósitos a 30 días, mientras que en la actualidad, ninguno supera el 21,5%
Estos son los porcentajes de tasa de interés que ofrece cada banco para el plazo fijo a 30 días:
- Banco Macro: 21,5%
- Banco Nación: 19%
- Banco Hipotecario: 21%
- Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- ICBC Argentina: 19,75%
- Banco Credicoop: 19,5%
- BBVA Argentina: 20%
- Galicia: 18,25%
- Banco Ciudad: 20%
- Santander Argentina: 16,5%
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $2.000.000
Si una persona dispusiera de $2.000.000 y quisiera establecer un plazo fijo en el Banco Nación, uno de los que tiene la mayor cantidad de clientes, primero deberá evaluar por cuánto tiempo desea establecerlo.
En el caso de que se decidiera por un plazo fijo a 30 días y lo hiciera desde su computadora o teléfono, con un depósito de $2.000.000 habrá ganado en un mes una suma total de $31.232,88.