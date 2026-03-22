Plazo fijo: esto pagan los diez principales bancos al invertir $2.000.000 a 30 días

En caso de que una, o más personas quieran invertir $2.000.000 en un depósito a plazo fijo de 30 días, o más, lo adecuado es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Banco Macro : 26% al invertir $2.000.000 = $42.739,73

: 26% al invertir $2.000.000 = Banco Hipotecario : 25% al invertir $2.000.000 = $41.095,89

: 25% al invertir $2.000.000 = Provincia de Buenos Aires : 25% al invertir $2.000.000 = $41.095,89

: 25% al invertir $2.000.000 = ICBC Argentina : 24,80% al invertir $2.000.000 = $$40.767,12

: 24,80% al invertir $2.000.000 = Banco Nación : 24% al invertir $2.000.000 = $39.452,05

: 24% al invertir $2.000.000 = BBVA Argentina : 23% al invertir $2.000.000 = $37.808,22

: 23% al invertir $2.000.000 = Santander Argentina : 22% al invertir $2.000.000 = $36.164,38

: 22% al invertir $2.000.000 = Banco Credicoop : 22% al invertir $2.000.000 = $36.164,38

: 22% al invertir $2.000.000 = Banco Ciudad : 21% al invertir $2.000.000 = $34.520,55

: 21% al invertir $2.000.000 = Galicia: 21% al invertir $2.000.000 = $34.520,55

Plazo-fijo-Banco-Nacion-tasas-de-interes El Banco Central (BCRA) regula los plazos fijos estableciendo normativas de funcionamiento, plazos mínimos (generalmente 30 días) y, en ocasiones, tasas de interés de referencia para fomentar el ahorro en pesos.

Si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.