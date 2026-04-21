El Banco Nación dio a conocer los requisitos que pide para un crédito hipotecario

Esta respuesta surge para disipar dudas sobre la transparencia en la adjudicación de los fondos. El banco subrayó que las condiciones están regidas estrictamente por la Reglamentación Nº 802, la cual define los perfiles de los trabajadores que pueden solicitar el financiamiento.

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¿Quiénes pueden solicitar el crédito hipotecario del Banco Nación?

De acuerdo con lo informado por la entidad, los beneficiarios deben ser personas humanas en actividad laboral que pertenezcan a los siguientes sectores: