El Banco Nación Argentina (BNA) confirmó, a través de sus vías oficiales, cuáles son los requisitos para acceder a la compra de una casa con un crédito hipotecario. La entidad confirmó que no se han alterado los criterios de elegibilidad ni se ha excluido a ningún grupo de clientes, manteniendo firme su reglamentación original.
El Banco Nación dio a conocer los requisitos que pide para un crédito hipotecario
El Banco Nación confirmó cuáles son los requisitos que sí o sí debe cumplir una persona para acceder a un crédito hipotecario
Esta respuesta surge para disipar dudas sobre la transparencia en la adjudicación de los fondos. El banco subrayó que las condiciones están regidas estrictamente por la Reglamentación Nº 802, la cual define los perfiles de los trabajadores que pueden solicitar el financiamiento.
¿Quiénes pueden solicitar el crédito hipotecario del Banco Nación?
De acuerdo con lo informado por la entidad, los beneficiarios deben ser personas humanas en actividad laboral que pertenezcan a los siguientes sectores:
- Sector Público: Empleados en relación de dependencia de organismos nacionales.
- Empresas Estatales: Personal de empresas donde el capital es mayoritariamente del Estado.
- Grupo YPF: Trabajadores pertenecientes a cualquiera de las firmas que integran el Grupo YPF.
- Clientes con haberes en el BNA: Aquellas personas que ya perciben su sueldo a través del Banco Nación, empleados del propio banco y del Grupo Nación.
- Ministerio de Defensa: Se incluye personal de organismos descentralizados. Un dato clave es que, si el destino es "vivienda única", se les puede eximir del requisito de permanencia en el destino si justifican un traslado por servicio.
El rol de los codeudores: cómo sumar ingresos para calificar para un crédito
Uno de los puntos que genera más consultas es la capacidad de pago. Para aquellos interesados que no llegan al monto necesario con su solo ingreso, el Banco Nación permite sumar la figura de codeudores, aunque bajo reglas muy precisas para garantizar la solvencia:
- Titulares: Se admiten hasta dos usuarios titulares del crédito.
- Familiares: Se pueden sumar hasta dos codeudores, pero estos deben ser familiares directos (padres, hijos o hermanos).
- Solvencia: Todos los involucrados, tanto titulares como codeudores, deben pasar satisfactoriamente las pruebas de solvencia financiera que exige la entidad bancaria.