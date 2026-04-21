Récord en marzo: las exportaciones saltaron 30% y el superávit superó los U$S2.500 millones

Agroindustria: el complejo de cereales y oleaginosas aportó% del incremento total, sumando unos U$S740 millones adicionales respecto al año pasado.

el complejo de cereales y oleaginosas aportó% del incremento total, sumando unos U$S740 millones adicionales respecto al año pasado. Minería: las exportaciones de metales representaron 15% de la suba (U$S300 millones).

las exportaciones de metales representaron 15% de la suba (U$S300 millones). Energía: el sector de petróleo y combustibles contribuyó con 12% (U$S232 millones).

Exportaciones (7) El sector industrial es uno de los motores del crecimiento de las exportaciones. Foto: Archivo Diario UNO

El factor recesivo

Pese al optimismo por el ingreso de divisas, analistas y sectores industriales advirtieron que el abultado superávit también se apoya en la caída del consumo interno. Si bien las importaciones subieron levemente en términos generales, el mayor dinamismo se dio en bienes finales y no en bienes intermedios o insumos para la producción, lo que refleja el impacto de la recesión en la actividad fabril.

Alerta por los precios, según el INDEC

Un dato que el INDEC subrayó es el deterioro en los términos del intercambio. Esto significa que, aunque el país vende más volumen, los precios de los productos que Argentina importa están subiendo a un ritmo más acelerado que los precios de lo que el país exporta, lo que podría condicionar el saldo positivo en los próximos meses.

En términos políticos, estos números le otorgan al gobierno una base sólida para continuar con su estrategia de acumulación de reservas en el Banco Central, en medio de la expectativa por la plena liquidación de la cosecha gruesa.