El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos del intercambio comercial correspondientes a marzo, que arrojó un resultado sumamente favorable para las arcas del Estado. Según el informe, las exportaciones crecieron 30,1% de forma interanual, alcanzando un total de U$S8.645 millones.
Récord en marzo: las exportaciones saltaron 30% y el superávit superó los U$S2.500 millones
El intercambio comercial argentino alcanzó los U$S14.766 millones durante el tercer mes del año. El impulso del agro y el sector energético fueron clave para lograr un saldo positivo histórico
Esta cifra, sumada a un incremento moderado de las importaciones (que subieron apenas 1,7% hasta los U$S6.122 millones), permitió que la Argentina cerrara el mes con un superávit comercial de U$S2.523 millones.
Los motores del crecimiento
El incremento en las ventas al exterior se explica principalmente por el desempeño de tres sectores estratégicos:
- Agroindustria: el complejo de cereales y oleaginosas aportó% del incremento total, sumando unos U$S740 millones adicionales respecto al año pasado.
- Minería: las exportaciones de metales representaron 15% de la suba (U$S300 millones).
- Energía: el sector de petróleo y combustibles contribuyó con 12% (U$S232 millones).
El factor recesivo
Pese al optimismo por el ingreso de divisas, analistas y sectores industriales advirtieron que el abultado superávit también se apoya en la caída del consumo interno. Si bien las importaciones subieron levemente en términos generales, el mayor dinamismo se dio en bienes finales y no en bienes intermedios o insumos para la producción, lo que refleja el impacto de la recesión en la actividad fabril.
Alerta por los precios, según el INDEC
Un dato que el INDEC subrayó es el deterioro en los términos del intercambio. Esto significa que, aunque el país vende más volumen, los precios de los productos que Argentina importa están subiendo a un ritmo más acelerado que los precios de lo que el país exporta, lo que podría condicionar el saldo positivo en los próximos meses.
En términos políticos, estos números le otorgan al gobierno una base sólida para continuar con su estrategia de acumulación de reservas en el Banco Central, en medio de la expectativa por la plena liquidación de la cosecha gruesa.