Los bancos confirmaron el precio del dólar para este miércoles 22 de abril de 2026

El mercado cambiario cerró una jornada clave este martes 21 de abril. Con los movimientos registrados en las últimas horas de operación, los bancos ya tienen lista la base de cotización del dólar para el inicio de la actividad de este miércoles. El promedio de las entidades financieras se mantuvo estable, aunque con ligeras variaciones entre los bancos privados y la banca pública.
En el mercado paralelo, el dólar blue terminó la jornada en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, manteniendo la brecha en niveles estables. Por su parte, los dólares financieros, MEP y Contado con Liquidación, cerraron con una tendencia similar, consolidando el valor de la divisa en la zona de los $1.400.
El listado de bancos: a cuánto se venderá el dólar este miércoles
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios de venta confirmados para la apertura de mañana:
- Banco Nación: $1.400
- Banco Supervielle: $1.403
- Banco BBVA: $1.400
- Banco Santander: $1.400
- Banco Piano: $1.400
- Banco Macro: $1.410
- Banco Galicia: $1.395
- Banco ICBC: $1.405
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.395
- Banco Hipotecario: $1.400
- Banco Credicoop: $1.395
- Banco de Comercio: $1.410
- Banco Patagonia: $1.400
- Brubank: $1.393
En tanto, el dólar blue se venderá a un precio de $1.410, según la cotización de las cuevas.
Qué esperar para la jornada de este miércoles 22 de abril
Para los ahorristas que operan a través de homebanking, el precio de referencia para este miércoles 22 de abril estará marcado por la estabilidad del Banco Nación, que se ubica en los $1.400.
Los especialistas sugieren seguir de cerca la apertura de mañana, ya que el Banco Central podría realizar ajustes en su estrategia de crawling peg tras los datos de cierre de este martes, es decir, realizar un pequeño ajuste sobre el precio del dólar.