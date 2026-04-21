Los bancos confirmaron el precio del dólar para este miércoles 22 de abril de 2026

Banco Nación: $1.400

$1.400 Banco Supervielle: $1.403

$1.403 Banco BBVA: $1.400

$1.400 Banco Santander: $1.400

$1.400 Banco Piano: $1.400

$1.400 Banco Macro: $1.410

$1.410 Banco Galicia: $1.395

$1.395 Banco ICBC: $1.405

$1.405 Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.395

$1.395 Banco Hipotecario: $1.400

$1.400 Banco Credicoop: $1.395

$1.395 Banco de Comercio: $1.410

$1.410 Banco Patagonia: $1.400

$1.400 Brubank: $1.393

En tanto, el dólar blue se venderá a un precio de $1.410, según la cotización de las cuevas.

dolar cotizacion

Qué esperar para la jornada de este miércoles 22 de abril

Para los ahorristas que operan a través de homebanking, el precio de referencia para este miércoles 22 de abril estará marcado por la estabilidad del Banco Nación, que se ubica en los $1.400.

Los especialistas sugieren seguir de cerca la apertura de mañana, ya que el Banco Central podría realizar ajustes en su estrategia de crawling peg tras los datos de cierre de este martes, es decir, realizar un pequeño ajuste sobre el precio del dólar.