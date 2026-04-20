Segunda suba del dólar en abril: cerró a $1.400, su mayor valor en un mes

El nuevo repunte achicó la brecha con el dólar blue. La cotización informal cerró sin cambios ($1.410) y el oficial quedó a sólo $10, aunque frente a otros bancos en los que terminó más arriba, como el ICBC y algunos provinciales, incluso la empardó.

Dólar y Banco Central.jpg El Banco Central se aferra a las bandas de flotación para contener el precio del dólar.

Por qué volvió a subir el dólar

Analistas del mercado atribuyen este movimiento a un ajuste técnico luego de que la cotización perforara el piso de $1.380 la semana pasada, el menor en 6 meses. Lo cierto es que el dólar superó los $1.390, su precio luego de la suba del viernes.

La suba se da en un contexto donde el Banco Central mantiene su política de bandas de flotación, las cuales desde enero de 2026 ajustan mensualmente según la inflación. La mínima se ubicó en $826,79 y el techo en $1.687,07.

También existen otros factores que pueden explicar el repunte: además de una merma en la liquidación de divisas, la presión sobre las reservas del Banco Central tras la gestión de Caputo en EE.UU. en busca de respaldo para refinanciar la deuda.

El restante pasa por el nuevo ajuste en las tasas, que de acuerdo con los expertos influyó en el ánimo de los inversores. Y le dio nuevo aire al dólar como refugio ante un clima de incertidumbre incipiente.

Qué pasó con el precio del dólar mayorista y los financieros

Con todo, el dólar mayorista tampoco escapó a la dinámica alcista. Y finalizó la jornada con un incremento que lo posicionó en torno a los $1.377, un comportamiento atribuíble a la búsqueda por evitar el atraso cambiario ante la inflación.

Al mismo tiempo, los tipos paralelos financieros, un termómetro habitual del clima en los mercados ante la política cambiaria, también aumentaron.

El MEP subió hasta tocar los $1.416,20 y el dólar CCL (Contado con Liquidación) en los $1.468,68. Estas cotizaciones reflejan el costo de dolarización a través de bonos, siendo el CCL el más utilizado por las empresas.

Por su parte, el dólar tarjeta también escaló hasta cerrar la primera rueda de la semana ofreciéndose a $1.820. Un precio que incluye el 30% de recargo a cuenta de Ganancias y lo ratifica como la opción más costosa.