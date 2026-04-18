Confirmado el precio del dólar este lunes 20 de abril cuando los bancos abran

Para ello han sido claves los últimos días, en los que, luego de un marcado descenso, el precio del dólar terminó subiendo en las últimas horas de este viernes.

dólar, cotizacion(2)

El precio del dólar este lunes 20 de abril en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este lunes 20 de abril será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias:

Banco Nación: $1.390

Banco Galicia: $1.390

Banco ICBC: $1.385

Banco BBVA: $1.390

Banco Supervielle: $1.389

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.390

Banco Patagonia: $1.385

Banco Hipotecario: $1.385

Banco Santander: $1.390

Brubank: $1.385

Banco Credicoop: $1.385

Banco Macro: $1.384

Banco Piano: $1.385

Banco de Comercio: $1.385

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El dólar blue mantiene su diferencia con el dólar oficial

Mientras el dólar oficial subió su precio en los bancos en las últimas horas del viernes, la moneda paralela hizo el movimiento contrario y se volvió a ubicar por encima del valor del dólar que se vende en cada uno de los bancos.

Según lo confirmado por el sitio DolarHoy, el dólar blue se venderá a $1.410 Esto significa que en las cuevas, el dólar se podrá comprar aunque más caro que en los bancos, al menos durante el inicio de las jornadas de este lunes.