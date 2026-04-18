Confirmado el precio del dólar este lunes 20 de abril cuando los bancos abran

El dólar es la moneda más influyente en Argentina y por eso los bancos suelen tener una alta demanda en operaciones con esta moneda.
En ese sentido, los bancos más importantes del país confirmaron cuál será el precio del dólar este lunes 20 de abril, cuando hayan abierto sus puertas o habilitado las operaciones cambiarias.
La confirmación de los bancos fue hecha al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que fue el responsable de dar a conocer los precios que tendrá el dólar en cada entidad en el inicio de las operaciones de este lunes.
Para ello han sido claves los últimos días, en los que, luego de un marcado descenso, el precio del dólar terminó subiendo en las últimas horas de este viernes.
El precio del dólar este lunes 20 de abril en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este lunes 20 de abril será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias:
- Banco Nación: $1.390
- Banco Galicia: $1.390
- Banco ICBC: $1.385
- Banco BBVA: $1.390
- Banco Supervielle: $1.389
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.390
- Banco Patagonia: $1.385
- Banco Hipotecario: $1.385
- Banco Santander: $1.390
- Brubank: $1.385
- Banco Credicoop: $1.385
- Banco Macro: $1.384
- Banco Piano: $1.385
- Banco de Comercio: $1.385
El dólar blue mantiene su diferencia con el dólar oficial
Mientras el dólar oficial subió su precio en los bancos en las últimas horas del viernes, la moneda paralela hizo el movimiento contrario y se volvió a ubicar por encima del valor del dólar que se vende en cada uno de los bancos.
Según lo confirmado por el sitio DolarHoy, el dólar blue se venderá a $1.410 Esto significa que en las cuevas, el dólar se podrá comprar aunque más caro que en los bancos, al menos durante el inicio de las jornadas de este lunes.